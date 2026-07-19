S-au extras numerele câștigătoare la Loto. Reportul se apropie de o sumă astronomică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 19:53

Loteria Română a organizat duminică, 19 iulie 2026, o nouă rundă de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza principală a serii a fost reportul impresionant de la Loto 6/49, care a depășit 42,61 milioane de lei, echivalentul a peste 8,12 milioane de euro.

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