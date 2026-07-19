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S-au extras numerele câștigătoare la Loto. Reportul se apropie de o sumă astronomică

S-au extras numerele câștigătoare la Loto

S-au extras numerele câștigătoare la Loto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 19:53

Loteria Română a organizat duminică, 19 iulie 2026, o nouă rundă de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza principală a serii a fost reportul impresionant de la Loto 6/49, care a depășit 42,61 milioane de lei, echivalentul a peste 8,12 milioane de euro.

În continuare, reporturile se mențin la valori ridicate și la celelalte jocuri, astfel că la următoarele extrageri premiul cel mare de la Loto 6/49 se apropie de pragul de 10 milioane de euro.

Rezultatele extragerii de duminică, 19 iulie 2026

Joker: 17 / 35, 1, 44, 17, 19

Noroc Plus: 3 1 5 6 1 3

Loto 5/40: 16, 14, 37, 12, 15, 19

Super Noroc: 6 7 8 3 0 9

Noroc: 5 8 5 9 1 1 7

Loto 6/49: 12, 19, 15, 41, 43, 18

Reporturile continuă să crească

Pe lângă marele premiu de la Loto 6/49, și celelalte jocuri oferă în continuare sume importante.

La Noroc, reportul cumulat depășește 3,23 milioane de lei, adică peste 617.200 de euro.

La Joker, reportul la categoria I este mai mare de 2,13 milioane de lei, echivalentul a peste 406.800 de euro, iar la categoria a II-a a ajuns la peste 441.800 de lei, adică peste 84.200 de euro.

La Noroc Plus, reportul la categoria I depășește 454.500 de lei, echivalentul a peste 86.700 de euro.

La Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la un report de peste 607.100 de lei, adică mai mult de 115.800 de euro.

La Super Noroc, reportul la categoria I depășește 313.000 de lei, echivalentul a peste 59.700 de euro.

Când s-a câștigat ultima dată marele premiu la Loto 6/49

Ultimul câștig de categoria I la Loto 6/49 a fost înregistrat la extragerea din 12 februarie 2026. Atunci, un jucător a câștigat 22,9 milioane de lei, aproximativ 4,5 milioane de euro, cu un bilet jucat online, în valoare de 28 de lei.

Înainte de acest premiu, marele pot fusese adjudecat pe 9 noiembrie 2025. Câștigătorul a intrat atunci în posesia unei sume de aproape 49 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 9,8 milioane de euro, după ce a cumpărat un bilet de numai 12 lei de pe site-ul oficial al Loteriei Române.

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