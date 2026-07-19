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DN1, redeschis doar pe un sens de mers după ce puhoaiele de apă au măturat Bușteniul. Șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare
Aglomerație pe DN1. Foto ilustrativ
Publicat19 iul. 2026, 19:35
SursăAgerpres
Traficul rutier a fost reluat, duminică seară, pe sensul de mers spre Brașov al drumului național DN 1, la Bușteni, celălalt sens fiind încă blocat din cauza aluviunilor aduse pe carosabil de viitura puternică formată în urma ploii abundente din cursul după-amiezii.
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