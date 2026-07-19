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DN1, redeschis doar pe un sens de mers după ce puhoaiele de apă au măturat Bușteniul. Șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare

Aglomerație pe DN1. Foto ilustrativ

Aglomerație pe DN1. Foto ilustrativ

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 19:35
SursăAgerpres

Traficul rutier a fost reluat, duminică seară, pe sensul de mers spre Brașov al drumului național DN 1, la Bușteni, celălalt sens fiind încă blocat din cauza aluviunilor aduse pe carosabil de viitura puternică formată în urma ploii abundente din cursul după-amiezii.

'La acest moment, traficul rutier pe DN 1, pe sensul de deplasare către Brașov, a fost reluat și se desfășoară în condiții normale. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri', a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Conform sursei citate, sensul de mers de la Brașov spre Ploiești este încă blocat, iar polițiștii dirijează traficul rutier, care se desfășoară alternativ pe banda deblocată.

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