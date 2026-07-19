Debitul Dunării la intrarea în ţară atinge un nou minim istoric. Anunțul Apelor Române

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 16:56

Debitul Dunării la intrarea în România a atins, duminică, un nou minim istoric pentru această perioadă a anului, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”. Nivelul extrem de scăzut al fluviului reflectă efectele secetei prelungite și ale lipsei precipitațiilor, autoritățile monitorizând evoluția situației și impactul asupra navigației și resurselor de apă.

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