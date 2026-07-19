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Debitul Dunării la intrarea în ţară atinge un nou minim istoric. Anunțul Apelor Române

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 16:56

Debitul Dunării la intrarea în România a atins, duminică, un nou minim istoric pentru această perioadă a anului, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”. Nivelul extrem de scăzut al fluviului reflectă efectele secetei prelungite și ale lipsei precipitațiilor, autoritățile monitorizând evoluția situației și impactul asupra navigației și resurselor de apă.

Creştere uşoară a debitului fluviului în zilele următoare

”Pe Dunăre, la intrarea în ţară, debitul atinge un nou minim istoric, respectiv de 1650 mc/s şi se menţine mult sub media multianuală a lunii iulie”, informează, duminică, Administraţia Naţională Apele Române.

Potrivit sursei citate, prognoza indică doar o creştere uşoară a debitului fluviului în zilele următoare.

Apele Române şi Hidroelectrica au suplimentat debitele pe râurile Olt şi Argeş

Între timp, în contextul în care Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizări cod roşu nowcasting pentru averse torenţiale de peste 50–60 l/mp, Apele Române şi Hidroelectrica au suplimentat debitele pe râurile Olt şi Argeş pentru a menţine Dunărea la debitele minime necesare producerii de energie nucleară.


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