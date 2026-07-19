Furtuna a paralizat Gara de Nord. Trenurile au rămas fără curent, iar întârzierile s-au ținut lanț

Publicat 19 iul. 2026, 17:26 Actualizat 19 iul. 2026, 18:58

Furtuna violentă care a măturat duminică Bucureștiul a provocat probleme serioase și în traficul feroviar. Alimentarea cu energie a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost întreruptă, iar trenurile și locomotivele electrice nu au mai putut circula în condiții normale.

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