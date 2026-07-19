Furtuna a paralizat Gara de Nord. Trenurile au rămas fără curent, iar întârzierile s-au ținut lanț

Furtuna violentă care a măturat duminică Bucureștiul a provocat probleme serioase și în traficul feroviar. Alimentarea cu energie a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost întreruptă, iar trenurile și locomotivele electrice nu au mai putut circula în condiții normale.
Incidentul a generat întârzieri și perturbări în circulația garniturilor electrice, în timp ce echipele de intervenție au fost trimise în teren pentru identificarea și remedierea defecțiunilor provocate de vremea extremă.
Furtuna a lăsat fără tensiune liniile electrice din Gara de Nord
Problemele au apărut la ora 16:04, în plin Cod roșu de vreme severă emis pentru Capitală, când rafalele de vânt au depășit 90 km/h.
CFR a anunțat că alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost întreruptă din cauza condițiilor meteorologice extreme.
„Începând cu ora 16.04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord este întreruptă, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile.”
Linia de contact, cunoscută și sub denumirea de catenară, asigură alimentarea locomotivelor și trenurilor electrice. În lipsa tensiunii, acestea nu mai pot circula normal prin zona Gării de Nord.
CFR avertizează asupra întârzierilor
Compania precizează că întreruperea nu afectează alimentarea cu energie electrică a clădirii Gării de Nord, ci exclusiv instalațiile care alimentează trenurile electrice.
„Lipsa tensiunii poate afecta temporar circulația trenurilor cu tracțiune electrică în zona Complexului Feroviar București Nord”, au transmis reprezentanții CFR.
În aceste condiții, sunt posibile întârzieri, staționări sau dificultăți la intrarea și ieșirea trenurilor electrice din Gara de Nord.
Până la acel moment, CFR nu anunțase care sunt trenurile afectate și nici cât timp vor dura intervențiile.
Alimentarea a fost reluată, apoi au apărut noi probleme
Compania a anunțat ulterior că alimentarea cu energie electrică din Complexul Feroviar București Nord a fost restabilită la ora 16:25.
Situația s-a complicat însă din nou după numai câteva minute. Începând cu ora 16:46, linia de contact a fost scoasă accidental de sub tensiune pe mai multe tronsoane importante din nord-estul Capitalei.
Au fost afectate firele I și II dintre București Băneasa și Pantelimon, întreaga stație CF Pantelimon, tronsonul Pantelimon – București Obor, întreaga stație CF București Obor, precum și firele I și II dintre Pantelimon și Ramificația Pasărea.
O drezină pantograf a fost trimisă pentru identificarea defecțiunii
Pentru depistarea cauzei și remedierea problemei, CFR a trimis din Chitila o drezină pantograf, iar echipele tehnice verifică instalațiile afectate.
Compania avertizează că circulația trenurilor electrice poate fi temporar perturbată și pe aceste sectoare până la finalizarea intervențiilor.
Reprezentanții CFR au precizat că alimentarea cu energie electrică va fi reluată doar după încheierea tuturor verificărilor tehnice și în condiții de siguranță.
„Situația este în dinamică. Reluarea alimentării cu energie electrică se va realiza după finalizarea intervențiilor și efectuarea verificărilor tehnice necesare, în condiții de siguranță”, a transmis CFR.
Compania a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce intervențiile avansează și și-a cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat.