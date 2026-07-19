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Bolizi de lux la cea mai spectaculoasă expoziție a anului

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 17:03
SursăRealitatea PLUS

Printre dealurile României,unde timpul pare că stă în loc, se află un resort de 5 stele, înconjurat de 180 de ehctare de podgorii. Aici peste 100 de automobile legendare sunt aliniate la începutul unei zile memorabile. Acesta este Custom Car Society 2026.

Peste 100 de automobile rare, hipercaruri evaluate la zeci de milioane de euro si colecționari veniți din toate colțurile lumii au transformat resortul casa Timiș într-un adevărat muzeu al performanței. 

Vedeta expoziției a fost Tuatara Aggressor, singurul exemplar de acest fel din lume, un hipercar de 3 milioane de dolari cu peste 2000 de cai sub capotă. Este una dintre cele mai vânte mașini și pasionații de curse au testat-o deja și au spus că nu se compară cu nicio altă mașină.

Printre puținii care au avut șansa să simtă forța acestui monstru pe patru roți este Aziz Drives, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut auto din lume.

Dacă există cineva care știe cum se simte performanța autentică, acesta este Ben Collins, celebru în întreaga lume. Fostul pilot din Top Gear a revenit în România și a fost impresionat atât de mașini, cât și de locul în care acetea au fost adunate.

Dar spectacolul nu s-a oprit aici. Printre cele mai vânate bijuterii pe patru roți a fost un autoturism botezat „Ghost of Le Mans”, adus în România de un colecționar elvețian. Configurația unică și povestea sa au împins valoarea mașinii la aproximativ 5 milioane de euro.

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