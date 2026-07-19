Bolizi de lux la cea mai spectaculoasă expoziție a anului

Publicat 19 iul. 2026, 17:03 Sursă Realitatea PLUS

Printre dealurile României,unde timpul pare că stă în loc, se află un resort de 5 stele, înconjurat de 180 de ehctare de podgorii. Aici peste 100 de automobile legendare sunt aliniate la începutul unei zile memorabile. Acesta este Custom Car Society 2026.

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