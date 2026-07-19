ISU intervine contracronometru în Prahova. Oameni scoși din șuvoaiele de apă de pe străzi, o femeie a ajuns la spital

Ploile torențiale care s-au abătut asupra județului Prahova au provocat momente dramatice în Bușteni, unde mai multe zone ale orașului au fost inundate în urma unei furtuni violente. Șuvoaiele au acoperit drumuri, au blocat autoturisme și au pus în pericol locuințe, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate în număr mare pentru a limita efectele dezastrului.
Situația este în continuă schimbare, iar pompierii intervin fără întrerupere în zonele afectate. O femeie a fost salvată după ce a fost surprinsă de apa acumulată pe carosabil, alte persoane au fost evacuate din gospodării, iar autoritățile avertizează că intervențiile sunt în plină desfășurare.
O femeie de 33 de ani, salvată din șuvoaie și transportată la spital
Andreia Ursachi, purtător de cuvânt al ISU Prahova, a prezentat la Realitatea PLUS situația din teren și modul în care se desfășoară intervențiile echipajelor de salvare.
„Intervenția colegilor noștri este în plină desfășurare în Bușteni, după ce ploile torențiale care au afectat mai multe zone din oraș au avut aceste efecte grave pentru comunitate. Cum transmiteam puțin mai devreme, o femeie a fost surprinsă de acumulările de apă de pe carosabil, undeva la intrare în oraș dinspre Mălinaia, iar colegii noștri cu ambulanță SMURD au intervenit și au salvat această persoană alături de un cetățean care se afla în zona respectivă. A fost vorba despre o femeie de 33 de ani care a fost preluată de echipajul nostru și a primit îngrijiri la locul evenimentului, după care a fost transferată la o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și este transportată în aceste momente către spital. Doamna este conștientă, a suferit diverse traumatisme și va fi transportată la spital pentru investigații suplimentare.”
Mai multe echipaje au fost trimise în zonele inundate
Reprezentanta ISU Prahova a precizat că efectivele de intervenție au fost suplimentate pe măsură ce situația s-a agravat, iar pompierii verifică permanent zonele unde există risc pentru populație.
„De asemenea, colegii noștri cu patru autospeciale de stingere, forțele sunt de asemenea suplimentate pe măsură ce lucrurile s-au agravat, acționează în zonă și este verificată acum o stradă, strada Libertății, unde dacă sunt identificate persoane care au nevoie de ajutor, colegii noștri le preiau din locuințe, din gospodării și sunt reduse într-un loc sigur.”
În timpul intervențiilor, salvatorii au scos dintr-un autoturism rămas blocat în apă doi bărbați, care au fost evacuați în siguranță și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
„De asemenea, doi bărbați au fost scoși dintr-un autoturism care era blocat în apă și aceștia au fost duși într-un loc sigur și sunt în afara oricărui pericol. Intervențiile sunt în dinamică, datele se vor schimba de la un moment la altul. Noi vom reveni cu informări pe măsură ce vom primi date suplimentare de la colegii noștri. Cert este că noi suntem în teren și ne facem datoria pentru ca oamenii să fie în siguranță și să-și revină rapid din această situație.”
Ministerul Afacerilor Interne a transmis recomandări pentru populație
În contextul fenomenelor meteorologice extreme care afectează mai multe zone din țară, Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe oameni să respecte indicațiile autorităților și ale echipelor de intervenție.
Instituția recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de furtuni și inundații și avertizează populația să nu încerce să traverseze drumuri acoperite de apă sau sectoare de drum închise circulației.
Totodată, MAI le cere cetățenilor să își protejeze viața și siguranța, să se informeze exclusiv din surse oficiale și să respecte întocmai măsurile dispuse de autorități.
Autoritățile le recomandă oamenilor să manifeste prudență și să aibă grijă atât de propria siguranță, cât și de cea a persoanelor din jur, în condițiile în care furtunile și ploile torențiale continuă să producă efecte în mai multe localități din județul Prahova.