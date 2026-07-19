Lovitură pentru sute de mii de bucureșteni. Peste 3.000 de blocuri rămân fără apă caldă timp de două săptămâni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 16:53

Vești deloc bune pentru locuitorii Capitalei. Începând de duminică, 20 iulie, peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 vor rămâne fără apă caldă pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni, din cauza unor lucrări ample la rețeaua de termoficare.

Distribuie articolul