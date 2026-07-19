Lovitură pentru sute de mii de bucureșteni. Peste 3.000 de blocuri rămân fără apă caldă timp de două săptămâni

Vești deloc bune pentru locuitorii Capitalei. Începând de duminică, 20 iulie, peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 vor rămâne fără apă caldă pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni, din cauza unor lucrări ample la rețeaua de termoficare.
Compania Termoenergetica a anunțat că întreruperea furnizării apei calde este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de reabilitare, modernizare și reparație a conductelor principale ale sistemului de termoficare al Bucureștiului.
Peste 2.000 de blocuri din Sectorul 3 intră în revizie
Cele mai multe întreruperi vor fi înregistrate în Sectorul 3, unde rețeaua termică va intra într-un amplu proces de revizie pe magistralele principale. În total, peste 2.000 de blocuri vor fi afectate de oprirea furnizării apei calde.
Printre zonele în care locuitorii vor resimți efectele lucrărilor se numără bulevardele Mihai Bravu, Corneliu Coposu, Octavian Goga și Mircea Vodă, precum și Calea Vitan. Pentru toți consumatorii din aceste cartiere, apa caldă va lipsi pe durata intervențiilor programate.
Și Sectorul 4 va fi afectat de oprirea apei calde
Lucrările vor continua și în Sectorul 4, unde alte peste 1.000 de blocuri vor rămâne fără apă caldă în aceeași perioadă.
Vor fi afectați bucureștenii care locuiesc pe șoselele Giurgiului, Olteniței și Berceni, dar și cei din zona Căii Șerban Vodă. De asemenea, fără apă caldă vor rămâne și locatarii blocurilor situate pe bulevardele Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu.
Lucrările sunt programate să dureze aproximativ două săptămâni
Potrivit Termoenergetica, intervențiile sunt necesare pentru reabilitarea, modernizarea și înlocuirea unor conducte ale rețelei termice primare, cu scopul de a crește siguranța în exploatare și eficiența sistemului de termoficare al Capitalei.
Compania precizează că investițiile fac parte dintr-un program finanțat din fonduri europene, fiind considerate esențiale pentru reducerea avariilor și îmbunătățirea funcționării rețelei pe termen lung.
Până la finalizarea lucrărilor, însă, peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 vor rămâne fără apă caldă începând din 20 iulie, iar locuitorii din zonele vizate vor trebui să suporte disconfortul provocat de întreruperea serviciului.