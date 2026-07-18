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Social· 1 min citire
Bolizi de milioane de euro, aduși de peste ocean pentru a fi admirați în România. Expoziție spectaculoasă la doar oră de Capitală
Publicat18 iul. 2026, 17:15
SursăRealitatea PLUS
Spectacol auto la doar o oră de Capitală! În județul Prahova are loc chiar la această oră o expoziție spectaculoasă cu autoturisme de lux, iar unele dintre ele au fost aduse pentru prima dată într-o țară europeană din Statele Unite ale Americii.
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