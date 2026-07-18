Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Bolizi de milioane de euro, aduși de peste ocean pentru a fi admirați în România. Expoziție spectaculoasă la doar oră de Capitală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 17:15
SursăRealitatea PLUS

Spectacol auto la doar o oră de Capitală! În județul Prahova are loc chiar la această oră o expoziție spectaculoasă cu autoturisme de lux, iar unele dintre ele au fost aduse pentru prima dată într-o țară europeană din Statele Unite ale Americii.

La eveniment participă cei mai importanți colecționari, antreprenori și ambasadori ai industriei auto. Acolo se află și colegul nostru, jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bolizi de luxexpozitie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe