Bolizi de milioane de euro, aduși de peste ocean pentru a fi admirați în România. Expoziție spectaculoasă la doar oră de Capitală

Publicat 18 iul. 2026, 17:15 Sursă Realitatea PLUS

Spectacol auto la doar o oră de Capitală! În județul Prahova are loc chiar la această oră o expoziție spectaculoasă cu autoturisme de lux, iar unele dintre ele au fost aduse pentru prima dată într-o țară europeană din Statele Unite ale Americii.

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