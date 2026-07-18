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Social· 1 min citire
Cozonac de peste un metru la festivalul din inima Ardealului care adună mii de români
Atmosferă de senzație la Cluj! Românii se adună în număr mare la Festivalul Palanețelor din Ceanu Mare. Gospodinele au pregătit cel mai mare palaneț din țară, cu care vor bate recordul pe care l-au stabilit anul trecut.
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