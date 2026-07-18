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Cozonac de peste un metru la festivalul din inima Ardealului care adună mii de români

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 19:27

Atmosferă de senzație la Cluj! Românii se adună în număr mare la Festivalul Palanețelor din Ceanu Mare. Gospodinele au pregătit cel mai mare palaneț din țară, cu care vor bate recordul pe care l-au stabilit anul trecut.

Primarul comunei a povestit cum în fiecare an, gospodinele se străduiesc să bată recordul pentru cel mai mare palaneț din țară. În cadrul festivalului, oamenii au găsit și un cozonac de peste un metru.

„Cu plăcinta asta mare vom bate recordul național de anul trecut. Aici se pune cel mai mult suflet”, a spus Virgil Păcurar, primarul comunei Ceanu Mare.

Gospodinele au explicat că respectă tradițiile și prepară pâinea exact așa cum au învățat de mici copii:

”Este cuptorul cu lemne exact cum era si în perioada în care eram eu copil. Pâinea o fac și palanețele cum facea bunica și mama, cu plămădeală sau mai nou cu maiaua care se pregătește de seară și dospeste câteva ore bune pe urmă dimineata ne trezim și frământăm painea”

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