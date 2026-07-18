Au reclamat cocoșul, parfumul vecinei și albinele. Garda de Mediu a publicat topul celor mai ridicole sesizări

Publicat 18 iul. 2026, 18:56 Actualizat 18 iul. 2026, 18:57

Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Arad a publicat o listă cu cele mai neobișnuite sesizări primite de la cetățeni, într-o postare intitulată sugestiv „Topul Absurdului”. Instituția arată că multe dintre reclamațiile trimise nu au nicio legătură cu atribuțiile comisarilor de mediu, deși oamenii au considerat că acestea trebuie investigate.

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