Au reclamat cocoșul, parfumul vecinei și albinele. Garda de Mediu a publicat topul celor mai ridicole sesizări

Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Arad a publicat o listă cu cele mai neobișnuite sesizări primite de la cetățeni, într-o postare intitulată sugestiv „Topul Absurdului”. Instituția arată că multe dintre reclamațiile trimise nu au nicio legătură cu atribuțiile comisarilor de mediu, deși oamenii au considerat că acestea trebuie investigate.
Printre cele mai surprinzătoare plângeri se numără cele legate de cocoși care cântă, câini care latră, mirosul de mâncare gătită, parfumurile puternice ale vecinilor sau chiar faptul că un vecin nu mai răspunde la salut.
De la albine la mașini de spălat
Lista publicată de Garda de Mediu Arad include și reclamații privind albinele care murdăresc mașinile proaspăt spălate, puful de salcie care apare primăvara în apropierea cursurilor de apă sau zgomotul produs de frigidere și mașini de spălat.
Comisarii au primit inclusiv sesizări despre persoane care spală curtea cu jet de apă, fapt considerat de unii cetățeni o problemă de mediu.
Postarea Gărzii de Mediu
„Topul Absurdului” în sesizările primite de Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Arad.
Inbox-ul cjarad@gnm.ro demonstrează că imaginația nu are limite. Iată ce probleme NU țin de comisarii de mediu, deși unii cetățeni sunt convinși de contrariu:
- Cocoșul & câinele : N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă și latră când vor ei.
- Mirosul de tocăniță: Dacă vecinul prăjește ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială.
- Simpatii neîmpărtășite: Dacă vecinul de pe uliță nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător.
- Atacul olfactiv cu parfumuri arăbești: Vecina dă intenționat cu esențe tari pe coloana de aerisire...E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru „supradoză de mirosuri”.
- Bombardament apicol: Albinele își fac nevoile fix pe mașinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere.
- Puful de salcie: Copacul de pe marginea apei curgătoare produce puf primăvara? Este natură în stare pură, nu un complot ecologic.
- Mașini de spălat & Frigidere: Zumzăie, storc și răcesc. Adică funcționează normal.
-Spălatul cu presiune a curții: E hărnicie, nu dezastru ecologic.
Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deșeuri, poluări masive de ape, aer ,sol sau distrugeri de ecosisteme.”
Garda de Mediu explică de ce astfel de reclamații sunt inutile
Instituția atrage atenția că verificarea unor sesizări fără legătură cu protecția mediului consumă timp și resurse care ar trebui direcționate către cazurile cu adevărat importante.
Potrivit comisarilor, prioritate au probleme precum depozitările ilegale de deșeuri, poluarea apelor, aerului și solului sau distrugerea ecosistemelor.