Noi discuții la Cotroceni pe legea salarizării. Sindicatele amenință cu greva generală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 07:10

În timp ce PNL depune astăzi în Parlament proiectul noii legi a salarizării, la Palatul Cotroceni are loc o nouă întâlnire tehnică dedicată analizării actului normativ.

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