Canicula lovește puternic economia Europei. Pierderile pot ajunge la sute de miliarde de euro

Europa se încălzește de aproximativ două ori mai repede decât media globală, iar efectele nu mai sunt doar climatice. Valurile de căldură afectează deja economia, reduc productivitatea, pun presiune pe industrie și provoacă mii de decese.
Economiștii avertizează că statele europene vor trebui să investească miliarde de euro în fiecare an pentru a-și proteja populația și infrastructura. În lipsa unor măsuri rapide, pierderile economice ar putea deveni tot mai greu de suportat.
Canicula devine o problemă economică majoră
Valurile de căldură din această vară ar trebui să fie un „semnal de alarmă pentru toţi decidenţii europeni”, a declarat Carsten Brzeski, analist la ING Group NV. Acesta a subliniat că temperaturile extreme „au cuprins întreaga Europă”.
Economistul, care urmărește în mod obișnuit inflația, produsul intern brut și alți indicatori importanți, spune că vremea a devenit un element esențial în realizarea prognozelor. Potrivit acestuia, termometrul a „devenit acum un indicator principal” pentru economiști.
Europa ar trebui să investească anual aproape 70 de miliarde de euro
Comisia Europeană estimează că statele membre ar trebui să cheltuiască aproape 70 de miliarde de euro pe an, până în 2050, pentru a se adapta la temperaturile tot mai ridicate. Banii ar urma să fie folosiți pentru modernizarea clădirilor, protejarea infrastructurii și reducerea riscurilor pentru populație.
Multe locuințe, drumuri și rețele din Europa au fost construite pentru a face față frigului, nu temperaturilor extreme. În prezent, această infrastructură trebuie să reziste și perioadelor lungi de caniculă, care apar tot mai des.
„În două sau trei decenii, există această schimbare foarte rapidă a temperaturilor. Şi ajungi să ai o infrastructură urbană care nu este foarte bine adaptată la căldură”, a explicat Hazem Krichene, economist la Allianz, conform Bloomberg.
Germania și Franța riscă pierderi de sute de miliarde de dolari
Simulările realizate de Allianz arată că Germania ar putea pierde aproximativ 130 de miliarde de dolari până în 2030 din cauza căldurii. În cazul Franței, pierderile estimate ajung la 240 de miliarde de dolari.
Calculele au fost făcute pornind de la costurile valurilor de căldură înregistrate între 2014 și 2024. Hazem Krichene a recunoscut că rezultatele au fost mai grave decât se așteptau economiștii, spunând că „nu se aşteptau ca acesta să fie atât de mare”.
Căldura reduce investițiile și capacitatea de producție
Analiza Allianz arată că temperaturile extreme pot declanșa un lanț de probleme economice. Randamentul investițiilor scade, companiile investesc mai puțin, iar capacitatea de producție este afectată.
Acest proces poate duce la o perioadă în care economia stagnează, în timp ce prețurile continuă să crească. O asemenea situație ar pune o presiune uriașă pe guverne și pe băncile centrale.
„Analiza noastră arată că, dacă nu faci nimic, vei avea un cost fiscal. Conştientizarea există, dar cum să transpunem acest lucru în acţiuni concrete, asta vom vedea în lunile următoare”, a precizat Krichene.
Cele mai mari economii ale Europei sunt printre cele mai expuse
Țările nordice, unde clima este mai rece, ar putea fi afectate mai puțin de creșterea temperaturilor. În schimb, Germania, Franța, Italia și Spania riscă pierderi economice importante.
Diferențele dintre state ar putea crea probleme și în interiorul zonei euro. Economiștii Allianz consideră că situația reprezintă o dilemă „serioasă” pentru Banca Centrală Europeană, care trebuie să ia decizii potrivite pentru economii afectate diferit de căldură.
Peste 13.000 de oameni au murit din cauza căldurii
Costurile caniculei nu se măsoară doar în bani. Potrivit estimărilor publicate de autoritățile naționale, peste 13.000 de persoane au murit în Europa în această vară din cauza temperaturilor extreme.
Carsten Brzeski consideră că ceea ce se întâmplă acum pe continent ar trebui să convingă pe toată lumea că „schimbările climatice sunt reale”. Economiștii avertizează că, fără investiții și măsuri de protecție, atât numărul victimelor, cât și pierderile economice vor continua să crească.