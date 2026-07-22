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Politica· 1 min citire
Noi discuții la Cotroceni pe legea salarizării. Sindicatele amenință cu greva generală
În timp ce PNL depune astăzi în Parlament proiectul noii legi a salarizării, la Palatul Cotroceni are loc o nouă întâlnire tehnică dedicată analizării actului normativ.
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