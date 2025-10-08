Impact în lanț pe DJ 151D

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, tragedia s-a produs pe drumul județean DJ 151D.

Un tânăr de 19 ani, din satul Corbești, conducea motocicleta în direcția Acățari. La un moment dat, din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, acesta a lovit din spate un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu.

În urma impactului, motocicleta s-a dezechilibrat, a fost aruncată pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 62 de ani, din Tirimia, comuna Gheorghe Doja.

Eforturi disperate de salvare

La fața locului au ajuns de urgență două echipaje SMURD — unul de prim ajutor și unul de terapie intensivă mobilă — precum și elicopterul SMURD.

Pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Acățari au intervenit pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, în timp ce medicii au început manevrele de resuscitare.

Din nefericire, pentru cei doi ocupanți ai motocicletei — conducătorul de 19 ani și pasagerul său, un bărbat de 31 de ani — nu s-a mai putut face nimic. Echipajele medicale au fost nevoite să declare decesul ambilor la locul accidentului.

Șoferii celor două autoturisme au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragicul accident.