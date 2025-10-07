Accident mortal la Giurgiu! O femeie de 66 ani a fost ucisă pe trecerea de pietoni de un șofer de 23 de ani

Accident rutier

Un accident rutier soldat cu decesul unei femei a avut loc în municipiul Giurgiu, pe șoseaua Alexandriei. Victima, în vârstă de 66 de ani, se afla, potrivit primelor informații, pe trecerea de pietoni în momentul impactului.

Victima traversa regulamentar

Martorii au declarat că femeia traversa strada când a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din municipiul Giurgiu.

„Un tânăr de 23 de ani a acroșat pe trecerea de pietoni o femeie de 66 de ani, care a fost transportată la spital inconștient”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu.

În ciuda eforturilor echipajelor medicale, femeia a fost declarată decedată la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Biroului Rutier din Giurgiu continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Autoritățile fac apel la șoferi și pietoni să manifeste prudență sporită, mai ales în zonele de traversare pietonală, pentru a preveni astfel de tragedii.