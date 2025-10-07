Victima traversa regulamentar

Martorii au declarat că femeia traversa strada când a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din municipiul Giurgiu.

„Un tânăr de 23 de ani a acroșat pe trecerea de pietoni o femeie de 66 de ani, care a fost transportată la spital inconștient”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu.

În ciuda eforturilor echipajelor medicale, femeia a fost declarată decedată la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Biroului Rutier din Giurgiu continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Autoritățile fac apel la șoferi și pietoni să manifeste prudență sporită, mai ales în zonele de traversare pietonală, pentru a preveni astfel de tragedii.