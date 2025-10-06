Cum s-a produs accidentul?

La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, pompierilor și ambulanței pentru acordarea primului ajutor și pentru degajarea carosabilului. Autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Din primele informații, impactul dintre cele două mașini a fost puternic, iar traficul a fost deviat temporar pe rute alternative până la finalizarea intervenției.

Poliția le recomandă șoferilor care tranzitează zona să circule cu prudență, să respecte indicațiile agenților rutieri și să evite deplasările inutile până la reluarea circulației în condiții normale.