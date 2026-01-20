Incendiu puternic la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale - FOTO
Un puternic incendiu a izbucnit marţi dimineaţă la un restaurant din municipiul Craiova, în cartierul Rovine. Flăcările s-au extins rapid, iar pompierii intervin pentru localizarea şi lichidarea acestora.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, la faţa locului acţionează trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă.
„În acest moment se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un spaţiu comercial din cartierul Rovine”, au transmis reprezentanţii ISU Dolj.
Ulterior, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă trei autospeciale, astfel că în total şase echipaje acţionează pentru stingerea focului.
Deocamdată, nu au fost semnalate victime, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită.
