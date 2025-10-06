Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, una pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, sprijinite de patru echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

„În evenimentul rutier au fost implicate șase persoane, toate conștiente și cooperante. După evaluarea medicală la fața locului, trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Accident pe DN2 / Sursa foto - ISU Suceava

Circulația, blocată pe ambele sensuri

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul rutier pe DN2 Fălticeni – Suceava a fost oprit complet din cauza accidentului, fiind deviat temporar pe rute alternative. Reluarea circulației a fost estimată după ora 20:00.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului, iar pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor pe carosabil.

Imaginile surprinse la fața locului arată autoturismele grav avariate, semn că impactul a fost puternic. Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată.