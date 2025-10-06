Printre victime se află două fete, de 14 și 16 ani, care au suferit răni și au fost transportate la spitale din București pentru investigații și tratament de specialitate.

Grav accident în Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu

Intervenție complexă a echipajelor de salvare

Imediat după apelul la 112, la locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Pompierii de la Secția Mihăilești, împreună cu colegii lor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov, au acționat cu o autospecială de stingere prevăzută cu modul de descarcerare, sprijiniți de o ambulanță SMURD, trei echipaje SAJ și elicopterul SMURD.

Paramedicii au acordat primul ajutor la fața locului, iar ulterior victimele au fost transportate la unități medicale din Capitală. Din fericire, toate persoanele erau conștiente în momentul preluării de către echipajele medicale.

Circulația, blocată temporar

În timpul intervenției, circulația rutieră în zonă a fost restricționată pentru a permite accesul autospecialelor și elicopterului SMURD. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au verificat autoturismele implicate pentru a elimina orice risc ulterior.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat de producerea acestuia.

Accident rutier în Buturugeni / Sursa foto - ISU Giurgiu