Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a anunțat că incidentul s-a petrecut la o trecere la nivel cu calea ferată pe raza localității Trei Movile, comuna Șcheia.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în mașina puternic avariată.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu două echipaje cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, cu medic.

”În interiorul mașinii a rămas încarcerată o persoană. Aceasta este conștientă, cu multiple traumatisme, pompierii militari lucrând pentru extragerea ei. Victima încarcerată (un bărbat) a fost extrasă și predată echipajului SAJ, care îi acordă primele îngrijiri medicale. Rănitul va fi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, au precizat oficialii ISU.