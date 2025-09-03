Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a anunțat că incidentul s-a petrecut la o trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră, în apropiere de localitatea Cervicești Deal, iar trenul circula pe ruta Botoșani – Verești – Timișoara.

La scurt timp, la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și una de descarcerare, dar și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Forțele de intervenție au constatat faptul că șoferul tractorului era ieșit din interior, fiind conștient și cooperant.

Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Cei 50 de pasageri care se aflau în tren nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a produs incidentul.