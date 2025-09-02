Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iașia anunțat că cele două persoane din mașină au reușit să se autoevacueze.

”Una dintre victime, un minor în vârstă de 8 ani, a fost asistată medical de echipajul SAJ prezent la fața locului și transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Pentru gestionarea evenimentului, la locul solicitării s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) cu cinci pompieri militari din cadrul Punctului de Lucru Hârlău și un echipaj medical SAJ tip B.

Intervenția a fost finalizată, cazul fiind în curs de cercetare de către autoritățile competente”, a declarat Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.