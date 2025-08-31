Impactul a avut consecințe imediate asupra traficului feroviar. Circulația a fost blocată complet pe distanța București Nord – Băneasa, pe linia 800, ceea ce a perturbat serios orarul trenurilor.

Situația rămâne tensionată până la finalizarea intervențiilor, iar reluarea traficului depinde de acordul autorităților pentru a se putea desfășura în condiții de siguranță.

Printre trenurile direct afectate se numără R 10184, care venea de la Fetești spre București Nord, IR 1589, pe ruta București Nord – Constanța, și IR 1936, care circula între Constanța și Brașov. Alte garnituri riscă să înregistreze întârzieri în funcție de modul în care situația va fi deblocată.

Autoritățile au rămas în teren pentru a gestiona consecințele accidentului și pentru a restabili cât mai curând normalitatea în circulația feroviară.

