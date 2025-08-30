Șapte vagoane ieșite de pe șine

Trenul plecase din provincia Matrouh, aflată pe coasta de nord a țării, și se afla în drum spre capitală în momentul producerii accidentului. Conform unui comunicat al autorităților feroviare, șapte vagoane au sărit de pe șine, iar două dintre ele s-au răsturnat complet.

Ministerul Sănătății a anunțat că la fața locului au fost mobilizate 30 de ambulanțe, care au transportat răniții la spitalele din regiune. În paralel, o anchetă oficială a fost deschisă pentru stabilirea cauzelor deraierii.

Un lanț de tragedii pe calea ferată

Accidentele feroviare sunt frecvente în Egipt, unde rețeaua feroviară, una dintre cele mai vechi din regiune, este afectată de uzură, lipsa investițiilor și probleme de administrare. În octombrie 2023, o altă tragedie a avut loc atunci când o locomotivă a lovit partea din spate a unui tren de pasageri aflat pe aceeași direcție spre Cairo, incident soldat cu un mort și mai mulți răniți.

Guvernul de la Cairo a anunțat în repetate rânduri planuri de modernizare a căilor ferate. Președintele Abdel Fattah el-Sissi declara încă din 2018 că sunt necesare investiții de circa 250 de miliarde de lire egiptene (aproximativ 8,1 miliarde de dolari) pentru a reabilita sistemul feroviar al țării.