Accident în lanț în Timișoara: patru mașini au fost implicate. O persoană a fost rănită

Accident în lanț în Timișoara: patru mașini au fost implicate/ Arhivă foto
Accident în lanț în Timișoara: patru mașini au fost implicate/ Arhivă foto

Un accident în lanț s-a petrecut luni dimineață, în Timișoara. În evenimentul rutier au fost implicate patru mașini. Din primele informații, în urma accidentului o persoană a fost rănită.  

O persoană a fost rănită în urma unui accident în care au fost implicate patru vehicule produs luni dimineaţă, în Timişoara.

  ”Astăzi, 06 octombrie, în jurul orei 07:30, un bărbat de 32 de ani a condus un autoturism dinspre Piaţa Mărăşti înspre Calea Aradului, iar la intersecţia cu Pasajul Iulius Town a intrat în coliziune cu 3 autoturisme care se deplasau regulamentar dinspre Pasajul Iulius Town înspre Calea Circumvalaţiunii ”, anunţă IPJ Timiş.

Imagine

O femeie de 38 de ani, pasageră în primul autovehicul lovit, a fost rănită.
 
Şoferii celor patru autoturisme implicate în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.