O persoană a fost rănită în urma unui accident în care au fost implicate patru vehicule produs luni dimineaţă, în Timişoara.

”Astăzi, 06 octombrie, în jurul orei 07:30, un bărbat de 32 de ani a condus un autoturism dinspre Piaţa Mărăşti înspre Calea Aradului, iar la intersecţia cu Pasajul Iulius Town a intrat în coliziune cu 3 autoturisme care se deplasau regulamentar dinspre Pasajul Iulius Town înspre Calea Circumvalaţiunii ”, anunţă IPJ Timiş.

O femeie de 38 de ani, pasageră în primul autovehicul lovit, a fost rănită.



Şoferii celor patru autoturisme implicate în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.