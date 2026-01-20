Lovitură totală pentru șoferii care ajung în această țară. Statul care te pune să plătești 100 de euro dacă îi folosești drumurile

Belgia analizează introducerea unei viniete anuale de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini care folosesc autostrăzile și drumurile naționale din țară. Măsura, aflată în discuție între miniștrii mobilității din Valonia și Flandra, ar urma să finanțeze lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere.

Propunerea va fi discutată oficial pe 29 ianuarie, iar modelul avut în vedere este cel elvețian, bazat pe vinietă. Belgienii ar urma să plătească și ei vinieta, însă costul le-ar fi compensat prin reducerea altor taxe, astfel încât impactul financiar să fie neutru pentru cetățenii locali.

Cum ar funcționa sistemul

Toți șoferii străini care circulă pe cei 1.763 de kilometri de autostrăzi belgiene și pe drumurile naționale ar trebui să dețină o vinietă valabilă. Verificările ar urma să fie făcute prin camere ANPR, care citesc automat numerele de înmatriculare, sau în cadrul controalelor rutiere. Lipsa vinietei va fi sancționată. Prețul anual ar fi de aproximativ 100 de euro, însă vehiculele foarte vechi ar putea plăti mai mult. Belgia ia în calcul și viniete pe termen scurt, de o zi, zece zile sau o lună, pentru a nu descuraja turiștii sau locuitorii din zonele de frontieră, după modelul Austriei.

Valonia estimează că noul sistem ar putea aduce între 140 și 300 de milioane de euro anual, bani care ar fi direcționați către întreținerea drumurilor. Doar în 2023, regiunea a cheltuit peste 410 milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii, fără a include costurile indirecte. În prezent, taxele rutiere plătite de cetățenii belgieni, precum taxa de punere în circulație și taxa anuală de circulație, nu sunt direcționate exclusiv către infrastructură, ceea ce lasă un deficit de finanțare.

Vinieta, compensată prin reducerea altor impozite

Pentru a respecta regulile Uniunii Europene privind tratamentul egal, vinieta nu poate fi aplicată doar șoferilor străini. Astfel, belgienii vor plăti și ei taxa, dar vor primi reduceri la alte impozite, astfel încât să nu fie dezavantajați. Guvernul vrea să folosească această reformă și pentru a acoperi un vid legislativ legat de vehiculele de serviciu, care sunt în prezent scutite de anumite taxe și generează pierderi de aproximativ 47 de milioane de euro anual în Valonia, notează presa internațională.

Autoritățile speră ca sistemul să fie implementat începând cu 2027. În prezent, Belgia nu are vinietă pentru autoturisme, iar circulația pe autostrăzi este gratuită. Singura taxă pentru transportul de persoane este cea pentru tunelul Liefkenshoek, de lângă Anvers.