Potrivit ISU Cluj, pompierii de la Detaşamentul Huedin au intervenit cu o autospecială cu modul de descarcerare, alături de trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, și un echipaj SAJ.

Din ambulanţă, un bărbat a fost descarcerat și se află conștient și cooperant. Din păcate, o femeie, tot din autosanitară, se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare. Alte cinci persoane implicate în accident sunt evaluate la fața locului pentru a stabili starea lor medicală.

„La fața locului acționează poliţiştii rutieri pentru efectuarea cercetărilor, precum şi echipaje medicale pentru acordarea de îngrijiri persoanelor implicate”, a transmis IPJ Cluj.

Traficul, blocat temporar

Din cauza gravității accidentului, circulația pe DN1 a fost oprită pe ambele sensuri. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zona sau să circule pe rute alternative până la finalizarea intervenției și a cercetărilor.