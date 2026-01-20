Trump sugerează anexarea Groenlandei și Canadei într-o serie de imagini publicate online. Președintele SUA a făcut public un mesaj privat de la Macron, privind o propunere de G7 cu Rusia

Trump sugerează anexarea Groenlandei și Canadei într-o serie de imagini publicate online
Președintele american, Donald Trump, a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini care par să indice ambiții teritoriale. Într-una dintre fotografii, Trump promite că va face din Groenlanda un teritoriu american în 2026, iar într-o alta sugerează anexarea Canadei.
Mesajele au stârnit numeroase reacții și îngrijorări în Europa, mai ales după ce liderul american a declarat că statele europene ar trebui „să uite de Groenlanda” și să-și concentreze atenția asupra războiului din Ucraina.
Într-o conversație recentă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump ar fi afirmat că „nu mai există cale de întoarcere” în privința achiziției Groenlandei, reluând o idee pe care o exprimase încă din primul său mandat.
De asemenea, Trump a publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social, capturi de ecran ale unui mesaj trimis de omologul său francez Emmanuel Macron, în care liderul de la Élysée propune organizarea unei reuniuni G7, joi, la Paris, cu participarea Rusiei.
Anturajul președintelui francez a confirmat pentru AFP autenticitatea mesajului. În textul transmis, Macron îi scrie lui Trump că poate găzdui o întâlnire, joi după-amiază, după Forumul de la Davos, „într-un format G7, cu Rusia”. Potrivit capturilor publicate, şeful statului francez l-a invitat totodată pe omologul său american la o cină la Paris în aceeaşi zi.
Răspunsul lui Donald Trump nu apare însă în capturile de ecran difuzate.
