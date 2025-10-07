Intervenție de urgență la fața locului

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș s-au deplasat rapid la locul tragediei, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD. În sprijin au venit și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosire, salvatorii au descoperit două victime – un bărbat inconștient, aflat în stare critică, și un al doilea rănit, conștient, dar cu multiple traumatisme la nivelul capului. Paramedicii i-au acordat imediat primul ajutor și au stabilizat victimele înainte de transportul la spital.

„Una dintre persoane era în stop cardio-respirator, iar cealaltă prezenta leziuni vizibile, însă era cooperantă”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Mașina, complet distrusă

Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul a fost aproape complet distrus, bucăți din caroserie fiind împrăștiate pe carosabil. Pompierii au intervenit și pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, având în vedere scurgerile de combustibil din rezervor.

Circulația în zonă a fost oprită temporar pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului.

Poliția investighează cauzele tragediei

Deocamdată, nu se cunoaște cu exactitate ce a provocat accidentul, însă primele ipoteze indică faptul că viteza excesivă ar fi putut juca un rol important.

O echipă de polițiști rutieri a demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii evenimentului.

„Toate pistele sunt luate în calcul – de la neadaptarea vitezei la condițiile de drum până la o posibilă defecțiune tehnică”, au precizat surse din anchetă.

Localnicii din zonă spun că zgomotul produs de impact s-a auzit de la sute de metri distanță.