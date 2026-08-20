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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce te simți mai ușor după ce faci ordine?

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 10:20

De ce te simți mai ușor după ce faci ordine? În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru vine cu explicații și sfaturi.

De ce te simți mai ușor după ce faci ordine? Dezordinea nu stă doar în cameră.

Stă și în minte. Fiecare obiect în plus e un stimul în plus. Când faci ordine, reduci „zgomotul vizual”. Creierul respiră.

Și tu odată cu el. Nu e despre curățenie perfectă. E despre spațiu. Pentru gânduri. 

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