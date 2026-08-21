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Locale· 2 min citire
Scandal la un spital din Satu Mare. Un ginecolog i-ar fi cusut unui pacient bucăți de lemn în rană
Lemn cusut în obraz
Publicat21 aug. 2026, 12:02
Actualizat21 aug. 2026, 12:03
Un bărbat din județul Satu Mare acuză Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș de neglijență medicală, după ce a fost tratat pentru o rană la nivelul feței. Pacientul susține că medicul de gardă, ginecolog de profesie, i-a cusut obrazul fără să îndepărteze toate fragmentele de lemn rămase în plagă.
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