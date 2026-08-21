Scandal la un spital din Satu Mare. Un ginecolog i-ar fi cusut unui pacient bucăți de lemn în rană

Publicat 21 aug. 2026, 12:02 Actualizat 21 aug. 2026, 12:03

Un bărbat din județul Satu Mare acuză Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș de neglijență medicală, după ce a fost tratat pentru o rană la nivelul feței. Pacientul susține că medicul de gardă, ginecolog de profesie, i-a cusut obrazul fără să îndepărteze toate fragmentele de lemn rămase în plagă.

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