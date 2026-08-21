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Scandal la un spital din Satu Mare. Un ginecolog i-ar fi cusut unui pacient bucăți de lemn în rană

Lemn cusut în obraz

Lemn cusut în obraz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 12:02
Actualizat21 aug. 2026, 12:03

Un bărbat din județul Satu Mare acuză Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș de neglijență medicală, după ce a fost tratat pentru o rană la nivelul feței. Pacientul susține că medicul de gardă, ginecolog de profesie, i-a cusut obrazul fără să îndepărteze toate fragmentele de lemn rămase în plagă.

Aproximativ o lună mai târziu, bărbatul a ajuns la un spital din Baia Mare, cu o infecție puternică și probleme de vedere. A fost operat, iar medicii au descoperit că în obraz se aflau în continuare bucăți de lemn.

Rana a fost cusută de medicul ginecolog aflat de gardă

Incidentul s-a produs după ce bărbatul s-a rănit în timp ce se afla în pădure. Potrivit versiunii transmise de conducerea spitalului, pacientul s-a prezentat la Compartimentul de Primire Urgențe pe 16 iunie, cu o plagă în partea dreaptă a feței. Spitalul susține că rana a fost curățată și că în timpul procedurii au fost scoase mai multe fragmente mici de coajă de lemn. Medicul aflat atunci de gardă, specialist în obstetrică-ginecologie, a decis ulterior suturarea plăgii.  Pacientul susține însă că în interior au rămas bucăți de lemn și că a fost trimis acasă cu tratament antibiotic.

O lună mai târziu, bărbatul a fost operat la Baia Mare

Starea bărbatului s-a agravat în săptămânile următoare. Obrazul s-a infectat, au apărut dureri puternice, iar pacientul spune că a început să aibă și probleme cu vederea. Ajuns la un spital din Baia Mare, acesta a fost operat. Atunci s-ar fi descoperit că fragmente de lemn rămăseseră în obraz, inclusiv în zona de sub ochi și a maxilarului.

Bărbatul cere acum ca cei responsabili să fie trași la răspundere. Avocatul său spune că a fost depusă deja o plângere la Parchet pentru vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu. În paralel, conducerea Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș a început propriile verificări. Managerul unității a cerut un punct de vedere medicului care l-a tratat pe pacient, iar cazul a fost trimis și către Consiliul Etic al spitalului pentru analiză.

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