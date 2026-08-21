Scandal uriaș la sediul poliției din Arad. Zeci de oameni au plătit până la 35.000 de euro pe mașini pe care nu le-au primit niciodată

Zeci de persoane protestează, vineri, în fața Poliției din Arad, după ce susțin că au plătit integral pentru mașini care nu le-au mai fost livrate. Oamenii spun că au pierdut zeci de mii de euro și cer fie să își primească banii înapoi, fie autoturismele pentru care au achitat deja.
La protest s-au adunat peste 30 de păgubiți, după ce au aflat că reprezentantul companiei urma să fie audiat de polițiști. Zona este supravegheată de jandarmi și polițiști, pentru a fi evitate incidentele.
„Am plătit integral mașina, dar nu am mai primit-o niciodată”
Unii dintre protestatari spun că au achitat mașinile în urmă cu un an sau chiar doi ani, iar sumele plătite ajung la 30.000 - 35.000 de euro.
O femeie venită din Timișoara povestește că a ales dealerul din Arad pentru că i s-a oferit un discount mai bun decât în orașul său. Deși mașina se afla în showroom în decembrie 2025 și fusese achitată integral, aceasta susține că nu a primit-o nici până acum.
„Sunt păgubită venită din Timișoara, am venit să achiziționez mașina de aici pentru că ni s-a oferit un discount pe care în Timișoara nu l-am fi primit. Am plătit integral mașina, care se afla în showroom în decembrie, dar nu am mai primit-o niciodată. Am avut zeci de nopți nedormite, multă boală și stres provocate de această firmă.”
Participanții la protest poartă tricouri negre pe care scrie „Păgubit”, alături de suma plătită pentru mașina nelivrată și data la care a fost făcută achiziția.
Protestatarii vor să ajungă și la Parchet
Oamenii spun că vor rămâne în fața Poliției până la finalizarea audierilor, după care intenționează să meargă la Parchet.
Ei anunță și un protest în București, în fața sediului companiei care reprezintă marca auto în România. O parte dintre păgubiți susțin că reprezentanții de la nivel național nu s-ar fi implicat suficient pentru rezolvarea situației din Arad.
Prejudiciul depășește 10 milioane de lei
Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.
În urmă cu aproximativ două luni, anchetatorii anunțau că 83 de persoane reclamau că au cumpărat mașini care nu le-au mai fost livrate. Prejudiciul calculat în dosar depășea 10 milioane de lei.
Administratorul firmei a fost reținut inițial, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar.
În urma perchezițiilor, procurorii au pus sechestru asigurător pe mai multe bunuri, pentru recuperarea prejudiciului. Cercetările vizează acuzații de abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.