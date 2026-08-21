Tramvaiul 41 se suspendă sâmbătă în București. Ce rută alternativă vor avea călătorii și cum va circula linia 641

Linia de tramvai 41 va fi suspendată sâmbătă, 22 august, din cauza unor lucrări care trebuie făcute la rețeaua publică de canalizare de pe Bulevardul Mărăști. Pentru ca bucureștenii să poată circula în continuare între Piața Presei și Ghencea, va fi introdusă temporar linia navetă de autobuze 641.
Măsura a fost anunțată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.
Autobuzele 641 vor circula între Piața Presei și Ghencea
Pe sensul către Ghencea, autobuzele liniei 641 vor pleca de la Piața Presei și vor circula pe Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, str. Brașov și Bd. Ghencea.
La întoarcere, autobuzele vor pleca din Ghencea și vor circula pe Bd. Ghencea, str. Brașov, str. Lujerului, Pasajul Lujerului, Șos. Virtuții, Calea Crângași, str. Turda, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Bd. Mărăști și Bd. Expoziției, până la Piața Presei. Practic, linia navetă va acoperi traseul principal folosit în mod obișnuit de tramvaiul 41, astfel încât călătorii să aibă o variantă de transport pe durata suspendării.
Unde vor opri autobuzele liniei 641
Între Bd. Ion Mihalache și Mănăstirea Cașin, autobuzele 641 vor circula direct pe calea de rulare a tramvaielor și vor opri la peroanele folosite în mod normal de linia 41.
Există și două excepții. Stația „Agronomie”, pe ambele sensuri, și stația „Mănăstirea Cașin”, pe sensul către Piața Presei, vor fi făcute la bordură. Schimbarea este valabilă doar pentru ziua de sâmbătă, 22 august 2026, cât timp se intervine pentru remedierea problemelor la rețeaua de canalizare de pe Bulevardul Mărăști.
Se schimbă temporar și oprirea autobuzelor 426 în Ghencea
Suspendarea tramvaiului 41 aduce o modificare și pentru linia metropolitană 426, operată de STV.
În cursul zilei de sâmbătă, autobuzele liniei 426 vor opri și vor staționa la peronul 4 din terminalul Ghencea. Acesta va fi folosit în comun cu autobuzele liniei 484.
După finalizarea lucrărilor, circulația tramvaielor de pe linia 41 ar urma să revină la programul obișnuit.