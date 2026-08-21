Tramvaiul 41 se suspendă sâmbătă în București. Ce rută alternativă vor avea călătorii și cum va circula linia 641

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 12:15

Linia de tramvai 41 va fi suspendată sâmbătă, 22 august, din cauza unor lucrări care trebuie făcute la rețeaua publică de canalizare de pe Bulevardul Mărăști. Pentru ca bucureștenii să poată circula în continuare între Piața Presei și Ghencea, va fi introdusă temporar linia navetă de autobuze 641.

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