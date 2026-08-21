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Tragedie pe DN55. Un bărbat aflat pe șosea a fost călcat de o autoutilitară și a murit pe loc

SMURD

SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:24

Un bărbat de 52 de ani a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce o autoutilitară a trecut peste el pe DN55, în apropierea localității Teasc din județul Dolj. Victima s-ar fi aflat pe partea carosabilă în momentul impactului. Polițiștii încearcă să stabilească de ce se afla bărbatul pe șosea și în ce condiții s-a produs tragedia.

Șoferul circula dinspre Bechet către Craiova

Autoutilitara era condusă de un bărbat de 37 de ani din satul Locusteni, comuna Daneți. Acesta se deplasa pe DN55 din direcția Bechet către Craiova când a trecut cu vehiculul peste bărbatul de 52 de ani. Victima, originară din comuna Teasc, a murit în urma rănilor suferite.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dolj care au stabilit faptul că un bărbat, de 37 de ani, din comuna Daneţi, sat Locusteni, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 55, din direcţia Bechet către Craiova, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi trecut cu vehiculul peste un bărbat de 52 de ani, din comuna Teasc, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 52 de ani a decedat.”

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor accidentului. Deocamdată, nu a fost precizat dacă vizibilitatea sau alte condiții de trafic au contribuit la producerea tragediei.

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