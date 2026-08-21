Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Tragedie pe DN55. Un bărbat aflat pe șosea a fost călcat de o autoutilitară și a murit pe loc
SMURD
Un bărbat de 52 de ani a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce o autoutilitară a trecut peste el pe DN55, în apropierea localității Teasc din județul Dolj. Victima s-ar fi aflat pe partea carosabilă în momentul impactului. Polițiștii încearcă să stabilească de ce se afla bărbatul pe șosea și în ce condiții s-a produs tragedia.
Citește și
- 10:50Pompier militar, găsit mort într-o unitate din Mizil. Bărbatul avea o plagă prin împușcare
- 09:27Imagini șocante pe DN1: trafic blocat spre Brașov după ce un autotren s-a răsturnat pe șosea - VIDEO
- 07:43Seceta pârjolește culturile de porumb și floarea-soarelui. Fermierii se tem de un nou an dezastruos
- 22:34Se redeschide Pasajul Basarab. Lucrările se mută pe cealaltă bretea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News