Tragedie pe DN55. Un bărbat aflat pe șosea a fost călcat de o autoutilitară și a murit pe loc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:24

Un bărbat de 52 de ani a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce o autoutilitară a trecut peste el pe DN55, în apropierea localității Teasc din județul Dolj. Victima s-ar fi aflat pe partea carosabilă în momentul impactului. Polițiștii încearcă să stabilească de ce se afla bărbatul pe șosea și în ce condiții s-a produs tragedia.

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