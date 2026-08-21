Scandal uriaș după focarul de variolă ovină din Brăila. Conducerea DSVSA, demisă după ce mii de oi au fost găsite fără identificare

Publicat 21 aug. 2026, 14:21 Actualizat 21 aug. 2026, 15:51

Vicepreședintele ANSVSA anunță demiterea conducerii DSVSA Brăila, după controalele făcute în zona focarului de variolă ovină. Boala a fost confirmată într-o exploatație cu 1.600 de oi, care au păscut pe aceeași pășune cu alte aproape 30.000 de animale.

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