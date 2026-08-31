Radu Miruță, despre prezența trupelor americane în România: „Nu există niciun indiciu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 07:30

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că nu există, în acest moment, niciun indiciu legat de faptul că trupele americane ar urma să plece din România. Din contră, oficialul a precizat că, în urmă cu câteva luni, până la 400 de militari americani au venit suplimentar în țara noastră, în urma unei decizii a CSAT.

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