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Cutremur puternic în Vrancea, resimțit în Capitală, duminică dimineața. Anunțul ISU
Cutremur (foto: profimedia)
Publicat6 sept. 2026, 08:07
Actualizat6 sept. 2026, 08:47
Un cutremur a fost resimțit duminică dimineață, 6 septembrie 2026, în București. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului.
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