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Cutremur puternic în Vrancea, resimțit în Capitală, duminică dimineața. Anunțul ISU

Cutremur (foto: profimedia)

Cutremur (foto: profimedia)

Scris deDarius Stănescu
Publicat6 sept. 2026, 08:07
Actualizat6 sept. 2026, 08:47

Un cutremur a fost resimțit duminică dimineață, 6 septembrie 2026, în București. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a avut loc în 6 septembrie 2026, la ora 07:04:18, ora României. Magnitudinea a fost de 4,1 pe scara Richter, iar adâncimea la care s-a produs a fost de 149,6 kilometri. Intensitatea seismului a fost estimată la gradul II.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la circa 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 59 de kilometri est de Brașov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focșani și 75 de kilometri nord de Ploiești.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis că efectuează verificări în teren pentru a identifica eventuale consecințe ale cutremurului. Autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să își păstreze calmul, deoarece pot apărea replici.

Până la momentul transmiterii informației, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 în legătură cu seismul.

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