Cutremur puternic în Vrancea, resimțit în Capitală, duminică dimineața. Anunțul ISU

Publicat 6 sept. 2026, 08:07 Actualizat 6 sept. 2026, 08:47

Un cutremur a fost resimțit duminică dimineață, 6 septembrie 2026, în București. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului.

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