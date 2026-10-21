Luca Niculescu anunță un plan pentru siguranța în școli. Măsurile discutate cu noii miniștri ai Educației

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 16:18

Luca Niculescu a anunțat că este avut în vedere un plan de acțiune pentru creșterea siguranței în școli, care să includă prezență preventivă în zonele unităților de învățământ, măsuri împotriva violenței și sprijin psihologic. Mesajul a fost transmis în contextul participării sale la preluarea mandatelor de către Sorin Costreie, noul ministru al Educației, și Sorin-Gabriel Ionescu, ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, potrivit declarației sale.

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