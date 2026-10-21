Luca Niculescu anunță un plan pentru siguranța în școli. Măsurile discutate cu noii miniștri ai Educației

Luca Niculescu a anunțat că este avut în vedere un plan de acțiune pentru creșterea siguranței în școli, care să includă prezență preventivă în zonele unităților de învățământ, măsuri împotriva violenței și sprijin psihologic. Mesajul a fost transmis în contextul participării sale la preluarea mandatelor de către Sorin Costreie, noul ministru al Educației, și Sorin-Gabriel Ionescu, ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, potrivit declarației sale.
Luca Niculescu i-a mulțumit ministrului Mihai Dimian pentru activitate și le-a urat succes celor doi noi miniștri, subliniind nevoia unei echipe puternice pentru gestionarea educației.
„Dincolo de predarea ștafetei, am pus pe masă urgențele care nu mai suportă amânare, în special măsurile necesare în fața recentelor drame din școli. Siguranța elevilor și a profesorilor este linia roșie de la care nu ne abatem”, a transmis acesta.
Plan pentru siguranța în școli: prevenție, combaterea violenței și sprijin psihologic
Potrivit mesajului, planul de acțiune avut în vedere ar urma să fie realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice.
Direcțiile prezentate de Luca Niculescu includ:
prezență activă și preventivă în zonele școlare;
toleranță zero față de violență și de portul de arme albe;
sprijin psihologic în fiecare școală în care există această nevoie.
„Școala din România trebuie să redevină un spațiu al siguranței și al respectului”, a subliniat Niculescu.
Mesajul nu precizează un calendar de aplicare sau bugetul necesar pentru măsurile prezentate.
Programele „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”, printre priorități
O altă direcție anunțată vizează protejarea și extinderea programelor destinate elevilor vulnerabili. Luca Niculescu a menționat explicit „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”, fără să ofere detalii despre numărul beneficiarilor sau despre amploarea extinderii.
În paralel, acesta a susținut necesitatea corectării treptate a unor neajunsuri legislative, prin consultări cu profesorii și sindicatele. Mesajul nu identifică prevederile legislative vizate.
Digitalizarea educației și accesul la documente prin RO Wallet
Luca Niculescu a prezentat și digitalizarea educației drept o componentă importantă pentru reducerea decalajelor, simplificarea procedurilor administrative și pregătirea elevilor pentru economia viitorului.
În acest context, el a legat tranziția digitală din școli de implementarea RO Wallet, portofelul digital care, potrivit declarației sale, va facilita accesul la documentele școlare.
„Tranziția digitală din școli este legată direct de implementarea RO Wallet (portofelul digital), care va facilita accesul la documentele școlare și va simplifica relația dintre părinți, elevi și instituțiile de învățământ”, a transmis Niculescu.