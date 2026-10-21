Anca Alexandrescu, despre legăturile dintre AUR și foștii consultanți ai lui Netanyahu: „Ajungem la legătura Ponta - Simion și toată gașca statului paralel”

Acum hai să ne întoarcem la dezvăluirile pe care le-am. Deci apar informații cum că AUR-ul are niște consilieri prin Israel.
Acum sigur că e un lucru bun pentru AUR, că îi dispare eticheta de anti-semit, dar pe de altă parte cred că este o problemă pentru electoratul său, care, mă rog, nu cred că este de acord neapărat cu lucrul ăsta.
Eu sunt, știți că poziționarea mea cu Gaza, eu nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat acolo, am spus-o de ani de zile. Însă apar niște informații că doi foști consilieri ai lui Netanyahu consiliază AUR.
Informația apare în presa din Israel, ca să fie foarte clar, dar într-adevăr este preluată și de presa hashtagistă de la București, dar nu înseamnă că informația nu este corectă.
Sunt mesaje de pe WhatsApp ale acestor consilieri despre mesajele AUR. AUR, înțeleg că spune că nu i-a angajat, dar că au avut o ofertă de la ei.
Dar cel mai important amănunt este faptul că unul din cei doi consilieri a lucrat pentru Aleksandar Vucic și trăiește în Serbia, are și ceva dosar penal, este căutat și iată cum ajungem noi din nou la legătura Ponta cu George Simion și toată gașca statului paralel.
Inclusiv Liviu Dragnea a avut consilieri de acolo, ca să fie clar. În primul rând, pentru că au sperat să ne deschidă niște uși în America și dacă te uiți la vizitele pe care în trecut le-a avut George Simion în America, că acum nu mai are, că nu-l mai primește nimeni, a avut și întâlniri cu asociațiile evreiești din America, care au un cuvânt foarte important de spus la Washington.
Uitați-vă înapoi și o să vedeți că există astfel de întâlniri. Deci pe de o parte pentru acest lobby, pe de altă parte știți foarte bine că Israelul este o forță în întreaga lume și deschide foarte multe uși