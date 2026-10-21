Cristian Diaconescu, avertisment la Realitatea PLUS: „Sunt acțiuni de război care încalcă agresiv suveranitatea unui stat”

Cristian Diaconescu a cerut, la Realitatea PLUS, o comunicare publică mai clară din partea responsabililor din domeniul apărării, în contextul amenințărilor de securitate și al incidentelor discutate în emisiune. El a subliniat că autoritățile trebuie să le explice românilor ce capacități de apărare există, ce echipamente lipsesc și care sunt perspectivele de înzestrare. „Faptul de a aștepta în tăcere nu înlătură frica și implicit generează neîncredere în instituțiile statului”, a avertizat acesta.
Cristian Diaconescu: „România trebuie să arate că își poate apăra cetățenii”
În intervenția sa la Realitatea PLUS, Cristian Diaconescu a insistat asupra importanței modului în care România își prezintă public preocupările și măsurile din domeniul securității naționale. În opinia sa, autoritățile trebuie să transmită atât seriozitate în abordarea amenințărilor, cât și capacitatea de a proteja populația.
„Este extrem de important să te arăți serios, că abordezi în zona de securitate națională aceste subiecte și mai ales, evident, primordial, să arăți românilor faptul că știi și poți să-i aperi”, a declarat Cristian Diaconescu.
El a susținut că, într-un context în care resursele sunt limitate, iar riscurile de securitate sunt discutate public, comunicarea în acest domeniu a devenit mai elaborată și mai complicată decât în trecut.
Referindu-se la sprijinul aliat, Diaconescu a afirmat că Bulgaria a anunțat mutarea unor dispozitive aeriene de control și verificare din Sicilia. În acest context, el și-a exprimat speranța că și România va beneficia de asemenea capacități și că autoritățile vor comunica public aceste măsuri.
Apel către responsabilii militari: „Cei implicați direct trebuie să comunice”
Întrebat despre capacitatea de detectare a dronelor și despre prioritățile achizițiilor militare, Cristian Diaconescu a cerut ca explicațiile să vină de la cei care au atribuții directe în domeniul apărării și securității.
„Aș dori foarte mult să-i aud pe cei din zona militară și de securitate vorbind public”, a spus acesta.
Diaconescu a subliniat că informarea populației nu trebuie lăsată în seama rețelelor sociale. În opinia sa, instituțiile responsabile trebuie să prezinte atât situația capacităților de apărare, cât și perspectivele privind amenințările.
„Eu o să spun direct: sunt acțiuni de război care încalcă agresiv suveranitatea unui stat, indiferent de unde provin. Deci, din această perspectivă, nu trebuie lăsat la nivelul rețelelor sociale informarea publicului”, a declarat el.
Totodată, Diaconescu a cerut explicații despre dotările existente și despre planurile de înzestrare: „Trebuie vorbit: ce ai, ce nu ai, care-i perspectiva pentru înzestrare și care-i perspectiva în amenințare. În egală măsură”.
Exemplul statelor de la Marea Baltică și din nordul Europei
În discuția despre necesitatea solicitării din timp a sprijinului partenerilor europeni, Cristian Diaconescu a invocat modul în care statele de la Marea Baltică și din nordul Europei își comunică preocupările de securitate.
Potrivit acestuia, în aceste țări sunt discutate public inclusiv teme sensibile politic, precum desfășurarea nucleară sau stagiul militar obligatoriu. Diaconescu a precizat însă că nu știe în ce măsură ideile respective se vor concretiza.
„Dar ei le discută și și le asumă politic public, arătând, până la urmă, o ordine de priorități în legătură cu îngrijorarea la nivelul societății, căreia îi dau un răspuns și față de care arată o pregătire prealabilă”, a explicat el.
În ceea ce privește România, Diaconescu și-a exprimat speranța că există fie capacitățile necesare, fie un parcurs de înzestrare, insistând că și aceste informații trebuie comunicate populației.
„Sper că există acest tip de înzestrare sau un parcurs. Dacă nu există, e grav. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Dar și despre aceste elemente trebuie într-adevăr comunicat public”, a afirmat Cristian Diaconescu.