Cristian Diaconescu, avertisment la Realitatea PLUS: „Sunt acțiuni de război care încalcă agresiv suveranitatea unui stat”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 14:11

Cristian Diaconescu a cerut, la Realitatea PLUS, o comunicare publică mai clară din partea responsabililor din domeniul apărării, în contextul amenințărilor de securitate și al incidentelor discutate în emisiune. El a subliniat că autoritățile trebuie să le explice românilor ce capacități de apărare există, ce echipamente lipsesc și care sunt perspectivele de înzestrare. „Faptul de a aștepta în tăcere nu înlătură frica și implicit generează neîncredere în instituțiile statului”, a avertizat acesta.

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