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Politica· 1 min citire

Alexandru Rogobete și-a preluat mandatul la Sănătate: "Continuăm să construim un sistem de sănătate mai bun pentru oameni"

Alexandru Rogobete alături de Cseke Attila/ Facebook

Alexandru Rogobete alături de Cseke Attila/ Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat21 oct. 2026, 12:00
Actualizat21 oct. 2026, 12:09

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și-a preluat miercuri dimineață, 21 octombrie, portofoliul de la Cseke Attila, care a ocupat interimar această funcție după demisia miniștrilor social-democrați din Executivul condus de Bolojan.

Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri dimineață, 21 octombrie, că a preluat oficial funcția de ministru al Sănătății și i-a mulțumit lui Cseke Attila pentru profesionalismul, echilibrul și responsabilitatea cu care a asigurat interimatul ministerului, precum și pentru colaborarea și dialogul constructiv.

Rogobete a transmis, într-un mesaj publicat în mediul online, și că își dorește să continue eforturile pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate.

Astăzi am preluat oficial portofoliul de ministru al Sănătății de la domnul Cseke Attila-Zoltán, căruia vreau să îi mulțumesc pentru profesionalismul, echilibrul și responsabilitatea cu care a asigurat interimatul Ministerului Sănătății în această perioadă.

Îi mulțumesc, de asemenea, pentru dialogul permanent, pentru colaborarea constructivă și pentru deschiderea de care a dat dovadă în toate discuțiile pe care le-am avut.

Continuăm să construim, cu responsabilitate și încredere, un sistem de sănătate mai bun pentru oameni

— a transmis Alexandru Rogobete într-un mesaj postat pe Facebook.

Mesajul este însoțit și de o fotografie în care Rogobete apare alături de Cseke Attila în timp ce își strâng mâna. La finalul mesajului, social-democratul le transmite românilor că "O să fie bine!".

Cu câte voturi a fost învestit Guvernul condus de Luca Niculescu?

Parlamentul a acordat marți, 20 octombrie, votul de învestitură Guvernului condus de Luca Niculescu, punând, astfel, capăt unei crize guvernamentale care a durat mai bine de cinci luni, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Potrivit rezultatele votului din Parlament, Cabinetul Niculescu a fost validat cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, depășind confortabil pragul necesar pentru instalarea în funcție.

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