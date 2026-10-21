Alexandru Rogobete și-a preluat mandatul la Sănătate: "Continuăm să construim un sistem de sănătate mai bun pentru oameni"

Publicat 21 oct. 2026, 12:00 Actualizat 21 oct. 2026, 12:09

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și-a preluat miercuri dimineață, 21 octombrie, portofoliul de la Cseke Attila, care a ocupat interimar această funcție după demisia miniștrilor social-democrați din Executivul condus de Bolojan.

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