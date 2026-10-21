Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Alexandru Rogobete și-a preluat mandatul la Sănătate: "Continuăm să construim un sistem de sănătate mai bun pentru oameni"
Alexandru Rogobete alături de Cseke Attila/ Facebook
Publicat21 oct. 2026, 12:00
Actualizat21 oct. 2026, 12:09
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și-a preluat miercuri dimineață, 21 octombrie, portofoliul de la Cseke Attila, care a ocupat interimar această funcție după demisia miniștrilor social-democrați din Executivul condus de Bolojan.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News