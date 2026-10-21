Bolojan, mesaj la o zi după învestirea Guvernului Niculescu: "Am dovedit că se poate guverna și altfel"

Publicat 21 oct. 2026, 09:49 Actualizat 21 oct. 2026, 09:53

Fostul premier Ilie Bolojan a ținută să transmită un mesaj românilor, miercuri dimineață, la doar o zi după învestirea în funcție a noul guvern condus de Luca Niculescu. Noul Cabinet are 19 membri, inclusiv prim-ministrul și cei doi miniștri delegați.

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