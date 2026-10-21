Bolojan, mesaj la o zi după învestirea Guvernului Niculescu: "Am dovedit că se poate guverna și altfel"

Fostul premier Ilie Bolojan a ținută să transmită un mesaj românilor, miercuri dimineață, la doar o zi după învestirea în funcție a noul guvern condus de Luca Niculescu. Noul Cabinet are 19 membri, inclusiv prim-ministrul și cei doi miniștri delegați.
"Dragi români, A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni. Cred că am dat o speranţă românilor care îşi doresc o Românie corectă", a scris, miercuri, pe Facebook, Ilie Bolojan.
Acesta susține că a încercat să facă "tot ce a fost omeneşte posibil pentru ţara noastră".
"Mulţumesc colegilor, colaboratorilor şi partenerilor. Mulţumesc tuturor românilor pentru înţelegerea de care au dat dovadă în faţa greutăţilor prin care a trebuit să trecem. Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea faţă de România, nu", a mai transmis Bolojan.
El a precizat că are încredere în România: "Am încredere în ţara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toţi românii!".
Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură în data de 5 mai, dar a asigurat interimatul până în 20 octombrie, după ce primele trei încercări de a instala un guvern cu puteri cu puteri depline - Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan - au eşuat.
Executivul Niculescu, cu 12 reprezentanţi ai Partidului Social Democrat (PSD) şi 6 independenţi politic, a fost învestit marţi, cu 280 de voturi "pentru".