Cum îl prezintă agenția de presă a lui Putin pe Luca Niculescu: profil pro-occidental și legături cu Franța

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 09:49

Agenția rusă de presă TASS îi dedică lui Luca Niculescu un articol amplu, în care pune accent pe orientarea sa pro-occidentală, apropierea de Franța și experiența acumulată în jurnalism și diplomație. Potrivit materialului citat, prezentarea sa în calitate de nou premier al României este însoțită de o cronologie a crizei politice de la București.

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