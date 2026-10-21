Cum îl prezintă agenția de presă a lui Putin pe Luca Niculescu: profil pro-occidental și legături cu Franța

Agenția rusă de presă TASS îi dedică lui Luca Niculescu un articol amplu, în care pune accent pe orientarea sa pro-occidentală, apropierea de Franța și experiența acumulată în jurnalism și diplomație. Potrivit materialului citat, prezentarea sa în calitate de nou premier al României este însoțită de o cronologie a crizei politice de la București.
TASS insistă asupra legăturilor lui Luca Niculescu cu Franța
Una dintre temele centrale ale articolului este relația lui Luca Niculescu cu limba și cultura franceză. Agenția rusă revine asupra „francofoniei” și „francofiliei” acestuia, pe care le asociază profilului său pro-occidental.
În prezentarea biografică, TASS susține că interesul pentru limba franceză s-a conturat încă din copilărie, într-o familie în care părinții o vorbeau frecvent. Agenția menționează și caracterizarea de „francofon” convins, atribuită presei de la București.
Totodată, Niculescu este descris drept un „tehnocrat previzibil, familiarizat cu funcționarea sistemului”.
Referiri la istoria familiei și la PNL-ul istoric
Articolul include informații despre originile familiale ale lui Luca Niculescu și despre legăturile înaintașilor săi cu PNL-ul istoric.
„Străbunicul său a fost parlamentar și ministru al industriei și comerțului în 1918. Printre strămoșii săi s-au numărat scriitori și jurnaliști”, scrie TASS.
Aceste detalii completează portretul biografic realizat de agenția rusă, alături de prezentarea parcursului său profesional.
Criza politică de la București, prezentată pe larg
Dincolo de profilul lui Luca Niculescu, TASS urmărește succesiunea evenimentelor politice care, potrivit relatării agenției, au precedat instalarea noului guvern.
Materialul trece în revistă căderea Guvernului Bolojan, desemnările fără rezultat ale lui Eugen Tomac și Adrian Veștea, precum și relațiile dintre principalele partide parlamentare.
În ultima parte, agenția revine la cariera lui Niculescu, prezentând activitatea sa din presă și traseul diplomatic. Portretul conturat de TASS îmbină astfel repere biografice cu o relatare a negocierilor și schimbărilor politice de la București.