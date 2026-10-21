Cine este Dan Neculăescu, noul ministru de Externe. Legătura cu Sorin Grindeanu, studiile și averea diplomatului care a reprezentat România la NATO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 oct. 2026, 10:37

Sebastian-Dănuț Neculăescu, cunoscut public drept Dan Neculăescu, este noul ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Luca Niculescu, învestit marți, 20 octombrie 2026. Diplomat de carieră, cu o experiență de 24 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, acesta a ocupat funcții importante în diplomația românească, inclusiv pe cea de reprezentant permanent al României la NATO. De-a lungul carierei, a lucrat în domeniul securității internaționale, al controlului armamentelor și al parteneriatelor strategice, iar în 2017 a fost consilier de stat pentru afaceri externe în aparatul de lucru al fostului premier Sorin Grindeanu.

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