Cine este Dan Neculăescu, noul ministru de Externe. Legătura cu Sorin Grindeanu, studiile și averea diplomatului care a reprezentat România la NATO
Ministrul de Externe Dan Neculaescu
Sebastian-Dănuț Neculăescu, cunoscut public drept Dan Neculăescu, este noul ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Luca Niculescu, învestit marți, 20 octombrie 2026. Diplomat de carieră, cu o experiență de 24 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, acesta a ocupat funcții importante în diplomația românească, inclusiv pe cea de reprezentant permanent al României la NATO. De-a lungul carierei, a lucrat în domeniul securității internaționale, al controlului armamentelor și al parteneriatelor strategice, iar în 2017 a fost consilier de stat pentru afaceri externe în aparatul de lucru al fostului premier Sorin Grindeanu.
În vârstă de 51 de ani, Dan Neculăescu preia conducerea diplomației române într-o perioadă în care securitatea Mării Negre, războiul din Ucraina și relația cu Statele Unite se află printre principalele preocupări ale politicii externe. Numele său s-a regăsit pe lista miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu, unde ocupă portofoliul Afacerilor Externe ca independent. În primul mesaj publicat după învestire, acesta a anunțat că securitatea României și a cetățenilor va fi prioritatea mandatului său.
Ce studii are Dan Neculăescu, noul ministru al Afacerilor Externe
Dan Neculăescu s-a născut în anul 1975 și a urmat studii universitare în două domenii. Potrivit biografiei oficiale publicate de NATO și informațiilor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, acesta a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității din București, dar și Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București.
Pregătirea sa a continuat prin cursuri de specializare diplomatică, atât în România, cât și în străinătate. În 2002, a urmat cursuri ale Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe și ale Academiei Diplomatice din Marea Britanie, iar în 2003 a absolvit cursuri la Colegiul NATO din Roma. Aceste etape de formare sunt menționate inclusiv în profilul său publicat de Institutul Aspen România.
Biografiile oficiale consultate nu precizează anii în care a absolvit cele două facultăți și nu oferă informații despre liceul sau școlile urmate anterior studiilor universitare. De asemenea, nu menționează obținerea unui titlu de doctor. Prin urmare, pregătirea universitară și cursurile diplomatice reprezintă informațiile care pot fi documentate din sursele publice disponibile.
Cum a început cariera în diplomație. Primele funcții ocupate în Ministerul de Externe
Dan Neculăescu și-a început activitatea în Ministerul Afacerilor Externe în octombrie 2002. În primii doi ani, a lucrat în Direcția de Analiză și Planificare Politică și în Direcția NATO, ocupând succesiv funcțiile diplomatice de secretar III și secretar II. În aceeași perioadă a îndeplinit și atribuții de consilier în cadrul Cabinetului ministrului. Între martie 2004 și decembrie 2006, a fost șef de birou și ulterior director al Direcției OSCE, Neproliferare și Controlul Armamentelor. Activitatea sa din acea perioadă a vizat mecanismele internaționale de securitate, acordurile privind limitarea armamentelor și relațiile României cu organizațiile europene și euroatlantice.
Începând cu sfârșitul anului 2006, diplomatul a fost trimis la Viena, unde a lucrat în cadrul reprezentării României pe lângă organizațiile internaționale. Până în mai 2009, a fost reprezentant permanent adjunct în structurile de dialog politico-militar, inclusiv în cadrul OSCE, unde sunt discutate probleme privind securitatea europeană și măsurile de creștere a încrederii între state.
Experiența de la Viena și implicarea în negocierile privind energia nucleară
Între mai 2009 și septembrie 2011, Neculăescu a fost adjunct al reprezentantului permanent al României pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică și pe lângă Comisia pregătitoare a Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare. În această perioadă, a contribuit la pregătirea și exercitarea mandatelor României în structurile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, inclusiv în perioada în care țara noastră a deținut vicepreședinția Consiliului Guvernatorilor, între 2009 și 2011, și președinția Conferinței Generale a agenției, în septembrie 2011.
Biografia sa oficială menționează și implicarea în negocierile referitoare la bugetul agenției pentru perioada 2010-2011, precum și la strategia acesteia pentru intervalul 2012-2017. După încheierea misiunii de la Viena, diplomatul a revenit în centrala MAE, unde a ocupat funcții de conducere în domeniul politicilor de securitate. O altă etapă a carierei sale s-a desfășurat în Georgia. În 2013, a lucrat la sediul din Tbilisi al Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene, unde a avut responsabilități legate de planificarea activităților de monitorizare. Ulterior, a revenit la Ministerul Afacerilor Externe, iar între august 2015 și iunie 2016 a fost director general pentru afaceri strategice.
În aceste funcții, a contribuit la pregătirea participării României la summiturile NATO de la Chicago, din 2012, Newport, din 2014, și Varșovia, din 2016. Totodată, a lucrat la dezvoltarea parteneriatelor strategice cu Statele Unite, Polonia și Turcia, în special în domeniul securității.
Legătura profesională cu Sorin Grindeanu. Funcția pe care a ocupat-o în Guvern în 2017
Parcursul lui Dan Neculăescu include și o perioadă petrecută în aparatul de lucru al fostului premier Sorin Grindeanu. Prima sa numire ca secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe a avut loc la 23 iunie 2016, în timpul Guvernului condus de Dacian Cioloș, prin Decizia nr. 219, publicată în Monitorul Oficial.
La 19 aprilie 2017, în timpul Guvernului Grindeanu, Neculăescu a fost eliberat din funcția de secretar de stat și numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului. Numirea a fost făcută prin Decizia nr. 351, semnată chiar de Sorin Grindeanu. În această poziție, diplomatul a avut atribuții în domeniul afacerilor externe.
A rămas în funcție până în iulie 2017, când a fost eliberat la cerere, după încheierea mandatului Guvernului Grindeanu. Ulterior, prin Decizia nr. 543 din 13 iulie 2017, semnată de premierul Mihai Tudose, a fost numit din nou secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, începând cu 1 august 2017. În perioada 2017-2019, a gestionat relațiile cu vecinătatea estică și relațiile multilaterale la nivel global, iar ulterior a ocupat funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice. A rămas în conducerea MAE până la plecarea la NATO, în 2022. Funcția de consilier exercitată în 2017 reprezintă legătura profesională documentată prin acte oficiale între actualul ministru de Externe și Sorin Grindeanu.
Ambasadorul României la NATO. Ce a povestit despre primele ore ale invaziei ruse în Ucraina
În ianuarie 2022, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Dănuț-Sebastian Neculăescu a fost acreditat ca ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României. Numirea sa este prezentată în biografia NATO ca fiind făcută în februarie 2022.
A preluat astfel una dintre cele mai importante funcții ale diplomației românești, cu responsabilitatea de a reprezenta pozițiile României în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism politic al Alianței. Mandatul său la Bruxelles a început cu puțin timp înainte de invazia Rusiei în Ucraina, din 24 februarie 2022. Într-un interviu acordat Revistei CARIERE, publicat la 15 ianuarie 2026, Neculăescu a rememorat momentele în care diplomații aliați au fost chemați să reacționeze la declanșarea războiului.
„A fost pentru prima dată când România a invocat Articolul 4. Nu aveam timpul sau contextul să mă prezint colegilor”, a povestit Dan Neculăescu în interviul acordat Revistei CARIERE.
Diplomatul a descris primele ore ale invaziei drept unul dintre cele mai dificile momente ale carierei sale. Potrivit relatării sale, reprezentanții aliaților s-au reunit în dimineața de 24 februarie pentru a analiza atacurile Rusiei și consecințele asupra securității europene. România a solicitat atunci consultări în baza Articolului 4 din Tratatul NATO, mecanism care permite statelor membre să discute amenințările la adresa securității și integrității lor teritoriale.
În același interviu, Neculăescu a vorbit despre negocierile purtate în interiorul NATO și despre importanța menținerii problemelor de securitate ale României pe agenda Alianței. Acesta a explicat că reprezentanții statelor membre trebuie să își susțină constant interesele și să construiască acorduri, întrucât deciziile importante sunt luate prin consens.
Ce a declarat despre atacurile hibride și amenințarea dronelor
În decembrie 2025, într-un interviu acordat TVR, Dan Neculăescu a atras atenția asupra amenințărilor hibride cu care se confruntă statele NATO. Diplomatul a vorbit despre incidentele cu drone, sabotajele și atacurile asupra infrastructurii, subliniind dificultatea identificării celor responsabili.
„Atacurile hibride sunt extrem de importante fiindcă produc un impact public semnificativ, nu știm întotdeauna autorul, trebuie o analiză foarte serioasă”, declara Neculăescu pentru TVR.
Acesta a explicat că atacurile hibride pot îmbrăca forme diferite, de la utilizarea dronelor în apropierea unor obiective sensibile până la acțiuni de sabotaj. În opinia sa, NATO trebuie să își adapteze mecanismele de reacție pentru a răspunde unor amenințări tot mai complexe.
Securitatea Mării Negre a fost una dintre temele pe care diplomatul le-a susținut constant în timpul mandatului său la Bruxelles. La audierile parlamentare din 20 octombrie 2026, după nominalizarea pentru funcția de ministru, a revenit asupra necesității consolidării prezenței aliate în regiune.
„Trebuie să menținem Marea Neagră pe agenda NATO și a UE. Asta reprezintă resurse, decizii, capabilități”, a declarat Dan Neculăescu la audierile din Parlament.
Noul ministru a anunțat că România trebuie să continue demersurile pentru consolidarea capacităților militare ale NATO pe teritoriul său și pentru operaționalizarea hubului european dedicat securității Mării Negre. A vorbit și despre necesitatea unei cooperări mai strânse în domeniul combaterii dronelor și al amenințărilor hibride.
Ce a spus despre scutul antirachetă de la Deveselu
În martie 2026, Dan Neculăescu a comentat funcționarea sistemului de apărare antirachetă al NATO, după interceptarea unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre teritoriul Turciei. Diplomatul a susținut că decizia României de a găzdui instalația Aegis Ashore de la Deveselu s-a dovedit justificată și a explicat rolul acesteia în sistemul defensiv al Alianței.
„Sistemul de apărare antirachetă balistică (BMD - n.r.) și-a dovedit eficacitatea. Baza Aegis Ashore din Deveselu, România, împreună cu radarul din Turcia”, a transmis diplomatul într-un mesaj publicat pe platforma X.
În declarația sa integrală, Neculăescu a explicat că instalația de la Deveselu, radarul din Turcia, baza din Polonia și navele americane dotate cu sisteme de apărare antirachetă formează împreună o structură defensivă multistrat. El a subliniat că această arhitectură are un rol important în protecția statelor membre NATO.
Prioritățile noului ministru. Relația cu Statele Unite, Republica Moldova și diplomația economică
La audierile parlamentare din 20 octombrie 2026, Dan Neculăescu a prezentat principalele direcții pe care intenționează să le urmeze la conducerea Ministerului Afacerilor Externe. A indicat securitatea drept prioritatea principală, dar a vorbit și despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, integrarea europeană a Republicii Moldova, atragerea investițiilor și o implicare mai mare a diplomației în susținerea economiei.
Noul ministru a precizat că relația cu Statele Unite trebuie să rămână esențială pentru România, atât în plan militar, cât și economic. Potrivit programului de guvernare prezentat de acesta, în primele luni ale anului 2027 ar trebui stabilită o listă de priorități pentru dezvoltarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic.
În privința politicii americane, Neculăescu a remarcat că relațiile internaționale trec prin schimbări și că România trebuie să vină cu inițiative și proiecte care să prezinte interes pentru partenerii de la Washington. Acesta a vorbit inclusiv despre situația programului Visa Waiver, pe care o consideră necesar de analizat în noul context politic. În aceeași intervenție, a subliniat nevoia ca ambasadele României să fie implicate mai mult în promovarea intereselor economice și să primească îndrumări concrete din partea MAE.
„Este momentul ca ambasadele noastre să primească un ghidaj economic. Trebuie să consolidăm și noi direcția economică”, a declarat Dan Neculăescu pentru presă.
În privința Republicii Moldova, diplomatul a susținut continuarea sprijinului pentru parcursul european al Chișinăului. A insistat și asupra extinderii Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat candidat, menționând Republica Moldova, Ucraina și state din Balcanii de Vest. O altă preocupare anunțată de noul ministru este situația românilor din afara granițelor. Acesta a declarat că dorește un dialog direct cu reprezentanții comunității românești din Ucraina, dar și o analiză a distribuției comunităților din diaspora pentru a stabili unde este necesară deschiderea unor noi consulate.
Ce avere are Dan Neculăescu și ce se știe despre familia sa
Informațiile publice despre viața personală a noului ministru sunt relativ puține. Potrivit profilurilor biografice publicate în presa națională, Dan Neculăescu este căsătorit și are un fiu. Declarația de avere din 2018 consemna faptul că soția sa fusese transferată de la Ministerul Afacerilor Externe la Administrația Prezidențială, însă această informație nu confirmă locul ei actual de muncă. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe există o declarație de avere depusă de Neculăescu în calitate de secretar de stat, datată 1 iunie 2018. Extrasul indexat al documentului indică un venit anual de 73.689 de lei din salariul primit de la MAE. Suma reprezintă venitul declarat pentru perioada respectivă și nu trebuie confundată cu salariul actual sau cu valoarea averii sale.
Documentul din 2018 nu a putut fi consultat integral în cadrul acestei documentări. De asemenea, nu a fost identificată și verificată o declarație recentă din care să rezulte patrimoniul actual al ministrului. În lipsa unui astfel de document, nu poate fi stabilită valoarea bunurilor, economiilor, investițiilor sau eventualelor datorii deținute în 2026.
Dan Neculăescu este fiul avocatului și profesorului universitar Sache Neculaescu, o figură cunoscută în mediul juridic din Dâmbovița. Potrivit profilului profesional publicat de Juridice.ro, Sache Neculaescu activează în avocatură din 1971 și a fost profesor universitar de drept civil la Universitatea „Valahia” din Târgoviște. Acesta a ocupat și funcții de conducere în cadrul facultății de drept a universității.
Într-un articol publicat în februarie 2018, Adevărul relata despre legăturile de familie și despre apropierea lui Sache Neculaescu de Adrian Țuțuianu, politician cu influență în PSD Dâmbovița la acel moment. Publicația susținea, citând surse politice, că Dan Neculăescu ar fi putut fi vizat de o schimbare din funcția de secretar de stat în contextul conflictelor din interiorul PSD.
Relatarea din 2018 reprezintă o informație atribuită surselor citate de publicație și nu dovedește, de una singură, că numirile diplomatului au fost determinate de relațiile politice ale familiei. În actualul Guvern Niculescu, acesta ocupă funcția de ministru al Afacerilor Externe ca independent.
A fost propus anterior și pentru Ministerul Apărării
Înainte de numirea la conducerea Ministerului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu fusese luat în calcul pentru un alt portofoliu important. În iunie 2026, numele său s-a aflat pe lista de miniștri propusă de Eugen Tomac, pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale. Guvernul Tomac nu a mai ajuns însă la votul Parlamentului, după retragerea mandatului de premier desemnat, în condițiile în care nu fusese formată o majoritate de susținere. Neculăescu nu a exercitat, așadar, un mandat de ministru al Apărării. Numirea sa în Guvernul Luca Niculescu reprezintă prima preluare efectivă a unui portofoliu ministerial.
Primele declarații după învestirea în funcția de ministru de Externe
La 20 octombrie 2026, Sebastian-Dănuț Neculăescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate, cu 36 de voturi pentru, patru împotrivă și cinci abțineri. În aceeași zi, Guvernul Niculescu a fost învestit de Parlament, iar noul ministru a preluat portofoliul Afacerilor Externe. În timpul audierilor, diplomatul a spus că dorește o comunicare mai clară din partea ministerului și o colaborare mai strânsă cu Parlamentul, inclusiv prin mecanismele diplomației parlamentare.
„Consider că cooperarea între MAE și Parlamentul României este benefică intereselor noastre de politică externă. De asemenea, cred în diplomația parlamentară”, a afirmat Dan Neculăescu la audieri.
După învestire, noul ministru a publicat și un mesaj pe Facebook în care a vorbit despre responsabilitatea preluării funcției după 24 de ani de carieră diplomatică. Acesta a anunțat că se va concentra pe aplicarea programului de guvernare și pe consolidarea securității României, cu un accent deosebit pe regiunea Mării Negre.
„Este o adevărată onoare și, în același timp, un test uriaș pentru mine. Mă concentrez din prima zi pe implementarea programului de guvernare”, a transmis Dan Neculăescu în primul său mesaj după preluarea mandatului.
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