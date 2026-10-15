Luca Niculescu a depus programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD primește 12 portofolii în noul guvern, restul revin tehnocraților

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi seară la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv. Documentul stabilește principalele direcții de acțiune ale noului Guvern, cu accent pe reducerea deficitului bugetar, relansarea economiei și reorganizarea administrației publice, fără renunțarea la investițiile majore. Potrivit Realitatea Plus, PSD ar urma să primească 12 portofolii în noul cabinet, în timp ce celelalte funcții ministeriale vor reveni unor tehnocrați.
Reducerea deficitului bugetar, prioritatea zero a guvernului Niculescu
Programul de guvernare prevede reducerea deficitului bugetar la aproximativ 6% din PIB până la finalul anului, aceasta fiind prezentată drept prioritatea zero a viitorului Executiv.
Documentul include, de asemenea, măsuri privind politica fiscală, taxele, stabilirea țintelor bugetar-fiscale și realizarea rectificării bugetare.
Un alt obiectiv îl reprezintă reorganizarea instituțiilor publice și reforma administrației, în paralel cu menținerea investițiilor majore considerate importante pentru redresarea economiei.
Lista miniștrilor din cabinetul Niculescu
Potrivit informațiilor prezentate în exclusivitate de Realitatea Plus, lista miniștrilor nu ar fi suferit modificări față de variantele vehiculate în ultimele zile.
Marian Neacșu ar urma să ocupe funcția de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, în timp ce Alexandru Nazare este indicat pentru Ministerul Finanțelor. La Ministerul Transporturilor este menționat Ștefan Popa Ovidiu, la Externe – Sebastian Neculaescu, iar la Justiție – Radu Marinescu.
Potrivit aceleiași surse, viitorul Guvern ar urma să aibă o structură mixtă, formată din reprezentanți ai PSD și miniștri tehnocrați. Informațiile privind componența Executivului urmează să fie confirmate oficial.
Calendarul învestirii Guvernului ar urma să fie stabilit în cursul serii, în jurul orei 20:30.