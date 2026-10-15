Luca Niculescu a depus programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD primește 12 portofolii în noul guvern, restul revin tehnocraților

Publicat 15 oct. 2026, 19:47 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi seară la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv. Documentul stabilește principalele direcții de acțiune ale noului Guvern, cu accent pe reducerea deficitului bugetar, relansarea economiei și reorganizarea administrației publice, fără renunțarea la investițiile majore. Potrivit Realitatea Plus, PSD ar urma să primească 12 portofolii în noul cabinet, în timp ce celelalte funcții ministeriale vor reveni unor tehnocrați.

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