Radu Miruță, mesaj penibil la plecarea de la Apărare! În loc de bilanț, a prezentat mulțumiri pentru politicieni și propria soție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 11:49

Radu Miruță a transmis un mesaj de mulțumire după încheierea mandatului la Ministerul Apărării Naționale, însă în intervenția prezentată nu a oferit un bilanț concret al activității sale. Fostul ministru USR a ținut să le mulțumească principalilor lideri politici care l-au susținut, dar și colegilor de partid și propriei soții. Mesajul vine după o perioadă în care activitatea sa la conducerea Apărării a fost marcată de mai multe controverse publice.

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