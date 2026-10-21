Radu Miruță, mesaj penibil la plecarea de la Apărare! În loc de bilanț, a prezentat mulțumiri pentru politicieni și propria soție

Radu Miruță a transmis un mesaj de mulțumire după încheierea mandatului la Ministerul Apărării Naționale, însă în intervenția prezentată nu a oferit un bilanț concret al activității sale. Fostul ministru USR a ținut să le mulțumească principalilor lideri politici care l-au susținut, dar și colegilor de partid și propriei soții. Mesajul vine după o perioadă în care activitatea sa la conducerea Apărării a fost marcată de mai multe controverse publice.
În locul unei prezentări detaliate a rezultatelor obținute în fruntea ministerului, Radu Miruță a ales să își exprime recunoștința față de persoanele care l-au sprijinit. Acesta i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată, liderului USR, Dominic Fritz, pentru susținere, și fostului premier Ilie Bolojan pentru dialogul pe care l-a caracterizat drept onest.
Radu Miruță, mulțumiri pentru liderii politici și soție la finalul mandatului
Printre cei cărora fostul ministru al Apărării le-a transmis mulțumiri se numără și colegii din USR, pentru sprijinul politic oferit în perioada în care a ocupat funcții guvernamentale. Miruță nu a uitat nici de familie, incluzând-o pe soția sa în mesajul de recunoștință.
Declarația vine după plecarea USR de la guvernare, odată cu instalarea Cabinetului condus de Luca Niculescu. Radu Miruță s-a aflat la conducerea Ministerului Apărării într-o perioadă în care România s-a confruntat cu mai multe incidente de securitate în regiunea Mării Negre și cu provocări legate de protejarea spațiului aerian. Activitatea sa a generat și controverse, inclusiv în privința comunicării publice. În luna august, fostul ministru a revenit de mai multe ori asupra informațiilor referitoare la încărcătura explozivă a unei drone interceptate în apropierea platformei Neptun Deep.
Ce promite Radu Miruță după plecarea din Guvern
La finalul mesajului, fostul ministru a transmis că intenționează să își continue implicarea în viața publică. Acesta a vorbit despre dorința de a contribui la schimbarea modului în care funcționează statul și despre necesitatea promovării dreptății.
Mesajul pune accent pe mulțumirile adresate celor care l-au susținut și pe angajamentele sale pentru perioada următoare, fără ca fragmentul prezentat să cuprindă o evaluare detaliată a activității de la Ministerul Apărării Naționale.