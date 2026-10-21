Mihai Fifor, avertisment privind securitatea României la Marea Neagră: „România a pierdut timp extrem de prețios”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 oct. 2026, 09:34

Social-democratul Mihai Fifor atrage atenția asupra vulnerabilităților strategice ale României în Marea Neagră și susține că reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată marți de președintele Nicușor Dan, ar trebui să depășească evaluarea incidentelor recente și să stabilească o strategie pe termen lung pentru protejarea intereselor maritime ale țării. Într-un mesaj publicat miercuri dimineață pe Facebook, fostul ministru al Apărării avertizează asupra riscurilor pentru infrastructura energetică, navigația comercială și exploatarea resurselor din zona economică exclusivă.

Distribuie articolul