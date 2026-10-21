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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz îl critică pe Ilie Bolojan după votul pentru Guvernul Niculescu: „E greu de explicat”
Ilie Bolojan alături de Dominic Fritz / Inquam Photo
Publicat21 oct. 2026, 08:23
Actualizat21 oct. 2026, 08:29
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz lansează săgeți otrăvite către Ilie Bolojan, după ce a votat guvernul Luca Niculescu. Liderul USR a declarat că nu înțelege mutarea liberalilor, mai ales că rămân în opoziție. Totuși, Dominic Fritz speră că drumurile celor două partide să nu se despartă, în perspectiva unei alianțe pentru alegerile din 2028.
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