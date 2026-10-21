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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz îl critică pe Ilie Bolojan după votul pentru Guvernul Niculescu: „E greu de explicat”

Ilie Bolojan alături de Dominic Fritz / Inquam Photo

Ilie Bolojan alături de Dominic Fritz / Inquam Photo

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Scris deDana Bărăgan
Publicat21 oct. 2026, 08:23
Actualizat21 oct. 2026, 08:29
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz lansează săgeți otrăvite către Ilie Bolojan, după ce a votat guvernul Luca Niculescu. Liderul USR a declarat că nu înțelege mutarea liberalilor, mai ales că rămân în opoziție. Totuși, Dominic Fritz speră că drumurile celor două partide să nu se despartă, în perspectiva unei alianțe pentru alegerile din 2028.

Pentru noi e greu de explicat de ce votezi un guvern dar, de fapt, ești în opoziție; de ce nu susții un guvern cu partidul care face parte din acest guvern, dar cumva premierul semnezi ceva, dar doar pe un anumit timp.

Noi am preferat să fim sinceri cu votanții noștri și de aceea această sinceritate spune că noi nu vrem să susținem o majoritate prin care PSD-ul din nou pune mâna pe putere.

Nu cred că se despart drumurile. Avem două abordări diferite. Eu am vorbit despre motivele abordării noastre și cred că e important ca cetățenii să știe că noi ne-am ținut de cuvânt, că noi nu am votat acest guvern.

Miza este mult mai mare. Miza nu este cine are dreptate, miza este cum putem să construim o majoritate pentru următoarele alegeri, adică 2028, o majoritate care poate câștiga și o majoritate care poate să dea o guvernare acestei țări în care să nu se regăsească nici PSD - partidul privilegiaților - și nici AUR, un partid extremist. Tocmai pentru o astfel de majoritate, cred că este clar că partidele de centru, de centru-dreapta, partidele reformiste trebuie să colaboreze.

— a declarat Dominic Fritz.

PNL a decis să susțină învestirea Guvernului Niculescu după o ședință tensionată

Potrivit Realitatea PLUS, pe 17 octombrie, după o ședință tensionată în care puciștii din PNL l-au atacat constant pe Ilie Bolojan pe diverse teme, liberalii au luat decizia de a vota pentru învestitura Guvernului Luca Niculescu.

Suntem la peste cinci luni de zile de când guvernul pe care l-am condus a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR. De atunci suntem în această stare de provizorat, ceea ce a presupus capacități limitate de a acționa, având în vedere prevederile legale. Dar a fost o perioadă în care a trebuit să gestionăm finalizarea programului PNRR și crizele pe care le-am avut în această perioadă, cu tot tot ce a însemnat ăsta: efectele războiului din Golf, creșterea prețurilor la combustibili, seceta, care a făcut ca 20% din producția noastră de energie să nu mai fie produsă la Cernavodă și toate efectele pe care le-am avut în această perioadă. Ca efect al acestei situații și acelor cinci luni de zile, am ajuns, din punct de vedere al funcționării instituțiilor statului, pentru că unele instituții sunt într-o situație de funcționare la limită, din cauza nealocării fondurilor de bugetare care să le acopere funcționarea în condiții normale până la sfârșitul anului. Această nealocare pune în pericol funcționarea cel puțin o rectificare serioasă de buget, care nu poate fi făcută prin ordonanță de urgență de către un guvern interimar, ci ar putea fi făcută în anumite situații complicate prin intermediul Parlamentului, dar dat fiind complexitatea unei rectificări de buget, o trecere printr-o situație fără un acord politic serios e de natură să compromită rectificarea și cei care sunteți parlamentari știți ce înseamnă acest lucru. Avem câteva situații foarte complicate a căror amânare poate crea situații grave. Vă voi da câteva exemple ca să înțelegeți. Unitățile de primit urgențe în mod iresponsabil, din prostie sau din premeditare, ministerul sănătății, la început a alocat sume total insuficiente pentru funcționarea acestor unități. Vă dau două exemple ca să mă înțelegeți: în 2025, în alocarea inițială, cea mai mare unitate de urgențe din România, la Spitalul Floreasca, avea peste 10 milioane lei alocare, ca să poată să se închidă anul i-au mai fost alocate câteva milioane, iar anul acesta a avut o alocare de sub 5 milioane. Deci la jumătate față de alocarea din 2025, deși i-au mai trebuit adăugate câteva milioane

— a declarat Ilie Bolojan în debutul ședinței PNL din 17 octombrie.

PNL Iași a respins susținerea Guvernului Luca Niculescu

Poziția lui Bolojan nu a fost însă împărtășită de toate organizațiile partidului. Spre exemplu, filiala PNL Iași, condusă de Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să nu susțină învestirea Guvernului Niculescu și a cerut organizarea de alegeri anticipate.

Decizii similare ar fi fost luate și în alte filiale, potrivit Realitatea PLUS.

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