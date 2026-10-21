Dominic Fritz îl critică pe Ilie Bolojan după votul pentru Guvernul Niculescu: „E greu de explicat”

Publicat 21 oct. 2026, 08:23 Actualizat 21 oct. 2026, 08:29 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz lansează săgeți otrăvite către Ilie Bolojan, după ce a votat guvernul Luca Niculescu. Liderul USR a declarat că nu înțelege mutarea liberalilor, mai ales că rămân în opoziție. Totuși, Dominic Fritz speră că drumurile celor două partide să nu se despartă, în perspectiva unei alianțe pentru alegerile din 2028.

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