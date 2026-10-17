PNL Iași refuză să susțină învestirea Guvernului Niculescu. Liberalii invocă și alegerile anticipate

Publicat 17 oct. 2026, 10:41 Sursă Realitatea PLUS

PNL Iași anunță că nu va susține în Parlament învestirea unui guvern dependent de PSD. Poziția filialei vine cu doar câteva ore înaintea ședinței în care conducerea liberală urmează să stabilească mandatul pentru votul de marți, din plenul reunit.

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