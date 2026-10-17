PNL Iași refuză să susțină învestirea Guvernului Niculescu. Liberalii invocă și alegerile anticipate

PNL Iași anunță că nu va susține în Parlament învestirea unui guvern dependent de PSD. Poziția filialei vine cu doar câteva ore înaintea ședinței în care conducerea liberală urmează să stabilească mandatul pentru votul de marți, din plenul reunit.
PNL Iași: „Decizia este una unanimă, fermă și fără echivoc”
Organizația liberală transmite că respinge susținerea unei formule guvernamentale dependente de PSD, într-un moment în care partidul își pregătește decizia privind votul de învestitură.
„Decizia PNL Iași este una unanimă, fermă și fără echivoc: nu susținem învestirea unui guvern dependent de PSD”, este mesajul transmis de filială.
Poziția organizației ieșene reprezintă un semnal pentru conducerea centrală a PNL înaintea discuțiilor interne privind susținerea noului Executiv.
Majoritate reformistă sau alegeri anticipate, variantele susținute de PNL Iași
Reprezentanții filialei consideră că depășirea blocajului politic trebuie să se bazeze pe una dintre două soluții: formarea unei majorități reformiste credibile sau organizarea de alegeri anticipate.
Potrivit mesajului transmis, soluția legitimă rămâne „constituirea unei majorități reformiste credibile sau întoarcerea la votul cetățenilor prin alegeri anticipate”.
Astfel, PNL Iași insistă asupra posibilității revenirii la urne în cazul în care nu poate fi constituită o majoritate parlamentară care să răspundă acestor condiții.
Conducerea PNL urmează să decidă poziția pentru votul din Parlament
Mesajul filialei ieșene vine în contextul în care mai mulți liberali se opun susținerii guvernului propus. Aceste poziții urmează să fie discutate în ședința conducerii partidului, înaintea votului final din plenul reunit.
Decizia PNL va conta în stabilirea sprijinului parlamentar pe care se poate baza noul Executiv la votul de învestitură.