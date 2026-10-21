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Politica· 2 min citire

Luca Niculescu: „PNRR este urgența urgențelor”. Ce spune despre fondurile europene și Pilonul II de pensii

Luca Niculescu, premierul României (foto: Inquam Photos)

Luca Niculescu, premierul României (foto: Inquam Photos)

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Scris deDarius Stănescu
Publicat21 oct. 2026, 09:36
Actualizat21 oct. 2026, 09:38

Premierul Luca Niculescu a declarat, la predarea-primirea mandatului de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), că finalizarea PNRR reprezintă „urgența urgențelor” și că aproximativ 3 miliarde de euro ar putea intra în economia României. Totodată, el a transmis că nimeni nu se va atinge de Pilonul II de pensii, invocând nevoia de predictibilitate pentru economiile a milioane de români.

PNRR, prima prioritate: aproximativ 3 miliarde de euro ar putea intra în economie

Luca Niculescu a anunțat că a început o serie de sesiuni de predare-primire a mandatelor, prima dintre acestea fiind la MIPE. El a subliniat importanța ministerului și a descris fondurile europene drept „o gură mare de oxigen pentru economia României”.

În acest context, Niculescu i-a mulțumit lui Dragoș Pîslaru pentru activitatea desfășurată, inclusiv în perioada în care Guvernul a fost interimar, și i-a urat succes lui Mihai Ghigiu, pe care l-a descris drept „un ministru tânăr, dinamic și animat de multă ambiție”.

Potrivit declarației sale, PNRR se află în fruntea listei de priorități.

În primul rând, PNRR-ul este urgența urgențelor. Trebuie închis foarte rapid, până la sfârșitul acestui an trebuie să știm câți bani mai luăm

— a declarat Luca Niculescu

El a precizat că informațiile prezentate la întâlnire îi oferă motive de „optimism rezonabil” în privința sumelor care ar putea ajunge în România.

Se vorbește de aproximativ 3 miliarde de euro care ar putea să intre în economia României

— a declarat Luca Niculescu

Fondurile de coeziune și viitorul buget al UE, pe lista priorităților

A doua prioritate indicată de Luca Niculescu o reprezintă fondurile de coeziune, asupra cărora autoritățile române ar urma să se concentre și mai mult după încheierea PNRR.

El a apreciat că România se află între primele zece țări în privința atragerii fondurilor de coeziune din actualul exercițiu bugetar, formulând însă afirmația cu rezerva „dacă nu mă înșel”.

A treia direcție menționată vizează viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, pentru care discuțiile sunt în desfășurare.

Niculescu a subliniat că fondurile europene reprezintă unul dintre motoarele economiei și a invocat un bilanț pozitiv de 72 de miliarde de euro de la aderarea României la Uniunea Europeană.

Sper să reușim să profităm cât mai bine de el, pentru că economia României are nevoie, pentru că oamenii au nevoie, pentru că România se dezvoltă

— a declarat Luca Niculescu referindu-se la segmentul fondurilor europene.

Luca Niculescu: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”

În aceeași declarație, Luca Niculescu a transmis un mesaj privind menținerea Pilonului II de pensii în forma actuală.

Pe pilonul 2 de pensii, răspunsul este foarte clar: nimeni nu se atinge de pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 12% din produsul intern brut. Sunt economiile a milioane de români acolo

— a declarat Luca Niculescu

Niculescu a legat acest angajament de nevoia de predictibilitate și a insistat că sistemul va continua să existe în aceeași formă.

Unul dintre cuvintele de ordine pe care România trebuie să le aibă este predictibilitate. Pilonul 2 există și va exista exact așa cum este

— a declarat Luca Niculescu
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