Luca Niculescu: „PNRR este urgența urgențelor”. Ce spune despre fondurile europene și Pilonul II de pensii

Premierul Luca Niculescu a declarat, la predarea-primirea mandatului de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), că finalizarea PNRR reprezintă „urgența urgențelor” și că aproximativ 3 miliarde de euro ar putea intra în economia României. Totodată, el a transmis că nimeni nu se va atinge de Pilonul II de pensii, invocând nevoia de predictibilitate pentru economiile a milioane de români.
PNRR, prima prioritate: aproximativ 3 miliarde de euro ar putea intra în economie
Luca Niculescu a anunțat că a început o serie de sesiuni de predare-primire a mandatelor, prima dintre acestea fiind la MIPE. El a subliniat importanța ministerului și a descris fondurile europene drept „o gură mare de oxigen pentru economia României”.
În acest context, Niculescu i-a mulțumit lui Dragoș Pîslaru pentru activitatea desfășurată, inclusiv în perioada în care Guvernul a fost interimar, și i-a urat succes lui Mihai Ghigiu, pe care l-a descris drept „un ministru tânăr, dinamic și animat de multă ambiție”.
Potrivit declarației sale, PNRR se află în fruntea listei de priorități.
El a precizat că informațiile prezentate la întâlnire îi oferă motive de „optimism rezonabil” în privința sumelor care ar putea ajunge în România.
Fondurile de coeziune și viitorul buget al UE, pe lista priorităților
A doua prioritate indicată de Luca Niculescu o reprezintă fondurile de coeziune, asupra cărora autoritățile române ar urma să se concentre și mai mult după încheierea PNRR.
El a apreciat că România se află între primele zece țări în privința atragerii fondurilor de coeziune din actualul exercițiu bugetar, formulând însă afirmația cu rezerva „dacă nu mă înșel”.
A treia direcție menționată vizează viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, pentru care discuțiile sunt în desfășurare.
Niculescu a subliniat că fondurile europene reprezintă unul dintre motoarele economiei și a invocat un bilanț pozitiv de 72 de miliarde de euro de la aderarea României la Uniunea Europeană.
Luca Niculescu: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”
În aceeași declarație, Luca Niculescu a transmis un mesaj privind menținerea Pilonului II de pensii în forma actuală.
Niculescu a legat acest angajament de nevoia de predictibilitate și a insistat că sistemul va continua să existe în aceeași formă.