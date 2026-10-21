Luca Niculescu: „PNRR este urgența urgențelor”. Ce spune despre fondurile europene și Pilonul II de pensii

Publicat 21 oct. 2026, 09:36 Actualizat 21 oct. 2026, 09:38

Premierul Luca Niculescu a declarat, la predarea-primirea mandatului de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), că finalizarea PNRR reprezintă „urgența urgențelor” și că aproximativ 3 miliarde de euro ar putea intra în economia României. Totodată, el a transmis că nimeni nu se va atinge de Pilonul II de pensii, invocând nevoia de predictibilitate pentru economiile a milioane de români.

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